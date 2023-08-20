Haftanın dış ticaret fırsatları

Her hafta olduğu bu haftada yüzlerce ihracat fırsatı içerisinde seçilmiş bazı başlıklar Dünya Gazetesi okurları için ücretsiz olarak açıldı.

Rutin işleyişi içerisinde TurkishExporter’dan kurumsal üyelik paketi almış firmalar erişebildiği bu fırsatlar şimdi bu sayfaya bağlı olarak ücretsiz yayınlanıyor.

Bazıları ilginizi çekebilecek olan bu ihracat alım fırsatları için yapmanız gereken şey Forie mobil ihracat uygulamasını indirmeniz ve hesabınız onaylatmanız. İlk onay aşamasından sonra Forie size 10 hoş geldiniz kredisi sağlıyor ve sonrası her uygulamayı kullandığınız gün 1 kredi kazanıyorsunuz.

12– 19 Ağustos İhracat Fırsatları Listesi

Aşağıda yer alan açık ilanlar ve daha fazlası için lütfen şu adrese gidin.

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Bahreyn – Kapı hırdavatları almak istiyor

Suudi Arabistan‘a İhracat için beyaz üzüm suyu alacağız

Danimarka firması, Türkiye’de saklama kabı üreticisi arıyor

Pakistan’a ihracat için namaz takkesi almak istiyoruz

Güney Kore – Askeri tip Metal bidon almak istiyor

İngiltere – Parfüm şişe ve ambalaj almak istiyor

Amerika – Mesir macunu almak istiyor

İran – Pamuk ipliği almak istiyor

Mısır firması, kimyasal ürün almak istiyor

Dominik Cumhuriyeti‘nde Türk firması için susam ithal edecek

Sırbistan, Cam kavanoz istiyor

Mısır, balık çiftliği ekipmanları ithal edece