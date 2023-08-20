Haftanın dış ticaret fırsatları
Türkiye’nin b2b ihracat platformu TurkishExporter’dan, Dünya Gazetesi okurları için haftalık açık ihracat ilanları...
Her hafta olduğu bu haftada yüzlerce ihracat fırsatı içerisinde seçilmiş bazı başlıklar Dünya Gazetesi okurları için ücretsiz olarak açıldı.
Rutin işleyişi içerisinde TurkishExporter’dan kurumsal üyelik paketi almış firmalar erişebildiği bu fırsatlar şimdi bu sayfaya bağlı olarak ücretsiz yayınlanıyor.
Bazıları ilginizi çekebilecek olan bu ihracat alım fırsatları için yapmanız gereken şey Forie mobil ihracat uygulamasını indirmeniz ve hesabınız onaylatmanız. İlk onay aşamasından sonra Forie size 10 hoş geldiniz kredisi sağlıyor ve sonrası her uygulamayı kullandığınız gün 1 kredi kazanıyorsunuz.
12– 19 Ağustos İhracat Fırsatları Listesi
Aşağıda yer alan açık ilanlar ve daha fazlası için lütfen şu adrese gidin.
Adrese gitmek için tıklayınız.
Bahreyn – Kapı hırdavatları almak istiyor
Suudi Arabistan‘a İhracat için beyaz üzüm suyu alacağız
Danimarka firması, Türkiye’de saklama kabı üreticisi arıyor
Pakistan’a ihracat için namaz takkesi almak istiyoruz
Güney Kore – Askeri tip Metal bidon almak istiyor
İngiltere – Parfüm şişe ve ambalaj almak istiyor
Amerika – Mesir macunu almak istiyor
İran – Pamuk ipliği almak istiyor
Mısır firması, kimyasal ürün almak istiyor
Dominik Cumhuriyeti‘nde Türk firması için susam ithal edecek
Sırbistan, Cam kavanoz istiyor
Mısır, balık çiftliği ekipmanları ithal edece