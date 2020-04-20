Hakan Agro’dan Mısır hamlesi

20 Nisan 2020

Mısır Devleti Tedarik Emtiaları Genel Kurumu’nun Fransız buğdayı için açtığı ihalede emtia ve navlun bedelinde ton başına en iyi teklifi veren Hakan Agro, ülkenin 60 bin ton Fransız buğdayını tedarik etmeye hak kazandı.

Gıda ticaretinin şampiyonlar ligindeki rakiplerle mücadele ettiklerinin altını çizen Hakan Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bahçeci, “Bakliyat, hububat, süt ürünleri ve tavuk portföyümüz ile de dünyanın 6 kıtasında faaliyet gösteriyoruz. Yıllık toplam 6 milyon ton ticaret hacmine sahibiz.” dedi.

Hakan Bahçeci Birleşmiş Milletlere bağlı faaliyet gösteren gıda yardım kuruluşları ve Mısır, Tunus, Cezayir gibi pek çok ülkenin gıda temini konusunda çözüm ortağı olduklarını belirtti. Küresel salgından sonra ülkelerin gıda arz güvenliği için hızlı tedbirler aldığına dikkat çeken Hakan Bahçeci, gıda ve tarım sektörlerinin insanoğlu için yaşamsal öneminin uluslararası siyasal ve ekonomik platformlarda idrak edildiğini sözlerine ekledi. Hakan Agro ihalesini kazandığı 60 bin ton Fransız buğdayını Mayıs ayı başında Mısır limanlarına teslimini gerçekleştirecek.

Türkiye’nin gıda arz güvenliği birinci önceliğimiz

Hakan Bahçeci sözlerine şöyle devam etti: Küresel salgında anavatanımızın ihtiyaçları birinci önceliğimiz, Türkiye’nin gıda arz güvenliğini sağlamak için küresel ilişki ağımızda fırsatları değerlendirip, mümkün olan en uygun koşullarda ülkemizin temel gıda ürünlerini temin etmesine gayret ediyoruz.”