Hazır giyim Avrupa mesaisine başladı

05 Mart 2020

Leyla İLHAN

İSTANBUL - Hazır giyim sektörünün bu yıl ihracatta atağa geçmesi bekleniyor. Özellikle koronavirüs nedeniyle hazır giyim alanında Avrupalıların siparişlerini Çin’den Türkiye’ye kaydırması hazır giyimcilere ihracatta ikincilik şansı verdi. Şubat ayı ihracat rakamları da hazır giyimcilerin artan performansını ortaya koyuyor. Ocak ayında 1.5 milyar dolarlık ihracat yapan hazırgiyim sektörünün şubat ayı ihracatı 1.52 milyar dolara çıktı. Böylece ihracatta ikincilik koltuğuna oturan hazır giyim sektörü, Avrupa’dan gelen siparişleri yetiştirmek için mesaiye başladı.

Kapasiteler yüzde 85’e çıktı

Kapasitelerin yüzde 85’e çıktığı sektörde, asıl etkinin ise nisan ve mayıs ayında ortaya çıkması bekleniyor. Siparişlerin devam etmesi halinde sektörde kapasitelerin bu dönemde yüzde 100'e çıkabileceği, dolayısıyla hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe çift vardiyaya geçilebileceği dile getiriliyor. Hazır giyim alanında en fazla ihracatı yapılan ürünlerin başında örme grupları, çorap, iç giyim ve denim yer alırken, tekstil tarafında pamuklu kumaş ihracatında artış görülüyor. Öte taraftan sektördeki bu pozitif artış perakende sektörünün gündeminde de yer alıyor.

“2 milyar dolarlık artış bekliyoruz”

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe de artışa dikkat çekerek, Çin’den kayan siparişlerin etkisiyle bu yıl hazırgiyim ihracatında yüzde 5 ila 10 arasında artış beklediklerini söyledi. “Bu şekilde ihracatımızı 2 milyar dolardan fazla arttırabiliriz. Kayan siparişler nedeniyle hali hazırda yüzde 85 kapasiteyle ve fazla mesai yaparak bu talebi karşılamaya çalışıyoruz” diyen Gültepe, “Ancak talepler artmaya devam ederse nisan-mayıs gibi kapasitelerimiz yüzde 100'e ulaşabilir. O zaman ise ikinci vardiya sözkonusu olabilir. Ancak ana pazarımız olan Avrupa’da da görülen koronavirüs vakaları bizi bu hedeflerimiz konusunda endişelendiriyor” açıklamasını yaptı. Gültepe, şu anda en fazla ihracat yaptıkları ürünler arasında ise örme grupları, çorap, iç giyim ve denimin yer aldığını belirtti. Son yıllarda hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının kimyevi maddeler ihracatından sonra üçüncülük sırasına otursa da net ihracatta diğer sektörlerin açık ara önünde bulunduğunu söyleyen Gültepe, sektörün Türkiye’ye her yıl ortalama 15 milyar dolar düzeyinde net döviz kazandırdığına işaret etti. Gültepe, İHKİB olarak Türkiye’yi dünya moda endüstrisinde ilk üçe sokmak istediklerini aktararak “Bu hedef doğrultusunda orta vadede hazır giyim ihracatını 33 milyar dolara çıkaracak altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz de hazır giyimin yanı sıra tekstil tarafında da Türkiye’ye kayış yaşandığını kaydederek, “Özellikle Türkiye’nin hammadde bakımından Çin’e bağımlı olmadığı pamuklu kumaş ihracatı burada önem kazanacak. Ancak bunun tam olarak etkilerini nisan ve mayıs ayları gibi yaşamaya başlayacağız” diye konuştu.

“Otomotivcileri bile geçebiliriz”

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Eski Başkanı Cem Negrin, koronavirüsün 3-4 ay daha böyle sürmesi halinde ihracatta hem kimyacıları hem de otomotivcileri geçme ihtimalleri bulunduğunu söyledi.

Cem Negrin, “Çünkü şu anda yabancılar sürekli yeni sipariş için bize gelip soru soruyorlar” dedi. Ayrıca sektörün özellikle doğuda fabrika yatırımlarına hız verdiğini, bu fabrikaların 2 ila 3 yıl içinde devreye alınacağını aktaran Negrin, böylece sektörün yıllık ihracat seviyesinin 20 milyar dolar seviyesine geleceğini öngördü. Sektörün mevcutta üçüncülük sırasında yer almasına rağmen, bıraktığı katma değerin diğer sektörlere göre yüksek olduğunu aktaran Negrin, yüzde 10’luk ithalat dışında sektörde yerli olma payının yüzde 90 gibi yüksek bir orana sahip olduğunu belirtti.

Kimyacılar 16 yılda 4 kez ikinci oldu



Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) Başkanı Haluk Erceber, son 16 yıla bakıldığında hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 12, kimya sektörünün ise 4 defa yılı daha iyi ihracat sonuçlarıyla kapattığını söyledi. 2019 yılında kimya sektörünün, Star Rafineri'nin devreye alınmasıyla yılı 20,6 milyar dolarlık ihracatla 2. olduğunu aktaran Erceber, “Böylece 2019 yılında hazır giyim ve konfeksiyon sektörü yaptığı 17,7 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye ihracatı içinde yüzde 9.8 paya ve kimya sektörünün ihracatı da 20,6 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 11,4 paya sahip oldu” dedi. Koronavirüs nedeniyle kimya sektöründe de ihracatın artmasının beklendiğini söyleyen Erceber, iki sektör arasındaki rekabetin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini öngörerek “Kimyanın gelişimi için şirketlerin yeni yatırımları artırması öncelikli olmalı. Bu amaçla limanı olan Özel Kimyasallar Endüstri Bölgesi'nin Marmara Bölgesi’nde özellikle İstanbul’a ve merkezi pazara yakın mesafede kurulması sektöre büyük bir ivme yaratacak. Diğer yandan, tamamlanması hedeflenen petrokimya yatırımları da ithalatı azaltıp ihracatı artıracaktır” dedi.