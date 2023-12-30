Hazır giyim ihracatçılarına Lübnan pazarına giriş fırsatı!

Lübnan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin, Irak, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Yemen'den oluşan Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracat, yılın 10 ayında 26,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde ise Suriye ve Lübnan'a 1,1'er milyar dolarlık, dış satım gerçekleşti.

Yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte bugün Lübnan’dan Türkiye’ye bir ihracat kapısı daha aralandı. Bu kapsamda dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a hem kadın giyim ithalat ilanı hem de çocuk giyim ithalat ilanı bırakan Lübnanlı bir firma, Türkiye’deki üreticilerle iletişime geçmek istediğini belirtti.

Lübnan’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilanlar üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hazır giyim üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin hazır giyim sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde hazır giyim sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyor iseniz, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.