Hazır giyim sektörü Endüstri 4.0’a entegre oluyor

27 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) – UHKİB, dünyanın 5. büyük tedarikçisi olan Türk hazır giyim sektörünün 500 milyar dolarlık küresel ticaretteki yüzde 3,4’lük payını artırması ve yüksek katma değerli ihracatta öncü olması hedefiyle başlattığı ‘Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Entegrasyonu’ projesinin ilk eğitimini proje paydaşı olan 19 UHKİB üyesi firmanın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

UİB Konferans Salonunda ve firmaların yönetici kadrolara yönelik olarak düzenlenen eğitimde ‘Endüstri 4.0 Nedir?’ konusu ele alındı. Bosch A.Ş. Yetkilisi Hamza Bilgen tarafından verilen eğitimde; ulaşılabilirlik, iş modellerini endüstri 4.0’a adapte etme, nesnelerin interneti, hızlı bütünleşme, açık standart, gerçek zamanlı sanal görüşme, katma değerli güvenli alanlar ve dağıtılmış zeka gibi konulara değinildi. Gün boyunca süren eğitimde, sanayinin ve üretimin yeni bir boyut kazanmasına olanak sağlayacak olan Endüstri 4.0’ın firmalara sağlayacağı enerji tasarrufunun yanı sıra maliyetler ve üretim kalitesi gibi ana kriterler açısından da ne denli önemli olduğu anlatıldı.

“Pastadan aldığımız payı artıracağız”

Günümüzde sanayi ve ihracatın dijital dönüşüme uyum sağlamak zorunda olduğunu ifade eden UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir de, “UHKİB olarak sektörümüzün de içerisinde bulunduğu bu dijital dönüşüme katkı sunmak istiyoruz. Projemiz ile birlikte bir yandan firmalarımızın rekabetçi özelliğini korurken, bir yandan da pastadan aldığımız payı artıracağız” şeklinde konuştu.

“İş yapış modelleri değişiyor”

Hazır giyim sektöründeki iş yapış modellerinin de bir değişim içerisinde olduğunu hatırlatan Başkan Nüvit Gündemir, “Artık firmalarımızın tüketici hassasiyetlerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hızlı çözümler sunmaları gerekiyor. Endüstri 4.0 denilince akla ilk etapta karanlık, insansız fabrikalar, robotlar geliyor ancak bahsettiğimiz değişimleri görüp, uygulayabilmek de Endüstri 4.0’ın önemli bir parçasıdır. Bu anlamda dijital dönüşümün firmalarımızın rekabetçi yapılarına ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyor ve de sektörün lider markalarının bugün olduğu gibi gelecekte de söz sahibi olacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan UHKİB olarak 2019 yılında AB pazarında olumlu bir trend izleyeceklerini öngördüklerini dile getiren Gündemir, “2018 yılında hem AB pazarı, hem de Afrika pazarında önemli ihracat artışları yaşadık. Bu durumun 2019’da da artarak devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.