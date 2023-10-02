Hazır giyim ve konfeksiyonda 40 milyar dolarlık ihracat hedefi

Mehtap HALICI

Dünyanın altıncı, Avrupa Birliği’nin üçüncü büyük hazır giyim ve konfeksiyon tedarikçisi olan Türkiye, global moda endüstrisinde yükseliyor. Geçen yıl 21 milyar dolar olan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını 40 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, tasarım rüzgarını da arkalarına alarak hedefe ulaşmak için küresel rekabet gücü çok daha yüksek bir moda endüstrisi inşa ettiklerini söyledi.

Moda endüstrisinde küresel bir oyuncuyuz"

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından bu yıl 31’incisi düzenlenen KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın finalinde konuşan Gültepe, hazır giyim sektörünün Türkiye’de kalkınmanın ve ihracatın öncülüğünü üstlendiğini vurguladı. Gültepe, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün moda endüstrisinde küresel bir oyuncuyuz. Dünyanın altıncı, Avrupa Birliği’nin üçüncü büyük tedarikçisiyiz.

Yıllık 21 milyar dolarlık ihracat yapıyor, ülkemize net 19 milyar dolar döviz kazandırıyoruz. Moda markalarımızın 100’ü aşkın ülkede iki binden fazla mağazası bulunuyor. Gittikleri ülkede pazar lideri olan hazır giyim markalarımız var. Bu başarının arkasında büyük bir emek, özveri, akıl, fikir ve ‘geleceği dünden kurgulama’ vizyonu yatıyor.

İHKİB, işte bu vizyonla 31 yıl önce KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nı sektörümüze ve ülkemize kazandırdı. 1992’de çıktığımız bu yolculukta büyük mesafe kat ettik. KOZA ile Türkiye’nin en etkileyici moda arşivini oluşturduk.

Moda endüstrimizin en başarılı tasarımcılarının neredeyse tamamı KOZA’dan çıktı. KOZA’nın sektörle buluşturduğu yüzlerce tasarımcı yenilikçi, fark yaratan koleksiyonlarıyla ihracatımıza değer katmaya devam ediyorlar.”

"Tasarımın rüzgârını arkamıza alıyoruz"

Mustafa Gültepe, moda endüstrisinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de güçlü bir şekilde var olmaya devam edeceğini vurguladı. Küresel moda endüstrisinin büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini hatırlatan Gültepe, “Süreci fırsata çevirebilmek için ‘Şık Bir Gelecek’ mottosuyla güncellediğimiz stratejimizle 40 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklandık.

Bu hedef doğrultusunda, tasarım rüzgârını da arkamıza alarak yenilikçi, yaratıcı, rekabet gücü çok daha yüksek bir moda endüstrisi inşa ediyoruz. Sürdürülebilir üretim, dijital tedarik ve değer zinciri temelinde sektörü küresel pazarlarda yeniden konumlandırıyoruz. Elbette bu süreçte tasarımın önemi daha da artacak. Dolayısıyla tasarımcılarımıza daha çok iş düşecek” diye konuştu.

Birinciliği Muhammed İloğlu kazandı

KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nda koleksiyonları sergilenen 10 finalist arasından birinciliği Muhammed İloğlu kazandı. İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve KOZA Genç Moda Tasarımcıları Çalışma Grubu Başkanı Nejdet Ayaydın başkanlığındaki jüri tarafından yapılan değerlendirmede Damla Çarkçı ikinci, Elara Esmer ise üçüncü oldu. Yarışmanın birincisine 100 bin, ikinciye 75 bin, üçüncüye ise 50 bin TL para ödülü verildi.