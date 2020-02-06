Hazır giyimciler ihracatta çıtayı yükseltti

06 Şubat 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,01 artış kaydederek 685 milyon dolarlık ihracata imza atan hazır giyimciler, 2020 hedefini belirledi. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, bu yıl Avrupa Birliği pazarını, Brexit sürecini, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gelişmeleri, özellikle ABD’nin Türkiye ve diğer ülke ve birliklerle olan ilişkilerindeki revizyon sürecini yakından takip edeceklerini vurguladı. Gündemir, “Önümüzdeki yıl sektördeki ihracatçı firma sayısı daha da artabilir. Dünyadaki gelişmeleri iyi değerlendirdiğimiz zaman ülke olarak ihracat miktar ve değerimizi de artırabileceğimizi düşünüyorum. Birlik olarak 2020 yılında 750 milyon dolar ihracat hedefliyoruz” dedi. UİB olarak son iki yılda Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracat artış yüzdesinin üstünde performans kaydettiklerine işaret eden Nüvit Gündemir, üye şirketlerin değişen koşullara hızlı uyum sağlayan bir yapıda olduğunu söyledi.

Küresel rekabet için akıllı üretim tesisleri üzerine çalışılıyor

Çin pazarı başta olmak üzere küresel pazarda, zorlu bir rekabet ortamında bulunduklarına vurgu yapan Gündemir, “Bu çetin küresel rekabet ortamında ayakta kalabilmek için, Endüstri 4.0’a bağlı olarak ülkemizin emek yoğun ve lokomotif bir sektörü olan hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeki tüm üretim süreçleri ve iş modelleri de değişim sürecine girdi. Birlik olarak firmalarımızın ayakta kalabilmelerinin en büyük koşulunun akıllı üretim tesisleriyle tanışmaları gerektiğinin bilinci ile hareket ediyoruz” diye konuştu. Nüvit Gündemir, dünyanın beşinci büyük tedarikçisi olan Türk hazır giyim sektörünün 500 milyar dolarlık küresel ticaretteki payını artırması ve yüksek katma değerli ihracatta öncü olması hedefiyle başlattıkları ‘Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Entegrasyonu’ projesini de devam ettiğini dile getirdi.