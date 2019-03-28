Hazırgiyimciler rekabette fark yaratmak için eğitime odaklandı

28 Mart 2019

BURSA (DÜNYA) - Dünyanın 5. büyük tedarikçisi olan Türk hazır giyim sektörünün küresel ticaretteki payını artırmak için faaliyetlerini sürdüren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), eğitim seminerlerine de hız kesmeden devam ediyor.

Türk hazır giyim sektörünün yüksek katma değerli ihracatın öncüsü yapma hedefiyle her yıl çeşitli başlıklarda 100’e yakın eğitim semineri gerçekleştiren UHKİB, önümüzdeki Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında; imaj yönetiminden temel yönetim becerilerine, teknik ve yerinde uygulamalı eğitimlerden bireysel farkındalık olarak toplam 27 başlıkta eğitim düzenleyecek.

“Payımızı artırmalıyız”

Özellikle küresel arenada hazır giyim sektörünün 500 milyar dolar gibi ciddi bir ticaret potansiyeli olduğunun altını çizen UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, “Türk hazır giyim sektörünün küresel pastadan aldığı pay bugün itibariyle yüzde 3,4 oranında. Her geçen gün gelişen ve küresel piyasalardaki ağırlığını artıran Türk markalarının bu pastadan daha fazla pay alması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda markalarımızı rekabetin oldukça yoğun yaşandığı uluslararası pazarlarda söz sahibi yapmak için eğitim seminerlerine ayrıca önem veriyoruz. Firmalarımızın hem yönetici kadrolarına, hem de mavi yaka personellerine yönelik eğitimler düzenliyor, hemen hemen her konuda alanında uzman isimlerle buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

Gündemir, düzenledikleri eğitim seminerleriyle sektörün ve firmaların rekabetçi yapılarına katkı sağladıklarını da kaydetti.