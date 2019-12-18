Hedef, Japonya, Hindistan ve Çin’e 1 milyar dolarlık gıda ihraç etmek

18 Aralık 2019

Nihat DELİBAŞI

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye’nin İhracat Ana Planı ile belirlenen ve aralarında Çin, Japonya ve Hindistan’ın da bulunduğu hedef ülkelerin ithalatından aldığı binde 5 payı yüzde 1’e çıkarmayı hedeflediklerini, bu hedefe ulaşmada gıda sektörünün önemli bir payı olduğunu söyledi. Ticaret Bakanlığı’nın Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlediği Çin, Japonya ve Hindistan gıda pazarlarına yönelik Yerinde Pazar Araştırmaları (YPA) ile ilgili bilgilendirme toplantısında konuşan Batur, “İhracatı artırmada hızlı ve sağlıklı bilgi akışı çok önemli. Bu yüzden YPA, Çin, Hindistan, Japonya, Meksika, Rusya, Güney Kore gibi öncelikli hedef pazarlarla ilgili sektörel bilgilendirme için önemli bir araç” dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise; Türk gıda sektörünün Çin, Japonya ve Hindistan’a yaptığı tarım ürünleri ihracatını 2019 yılının Ocak-Kasım döneminde yüzde 34’lük artışla 414 milyon dolardan 554 milyon dolara çıkardığını, bu üç ülkeye 1 milyar dolarlık gıda ürünleri ihraç etme amacında olduklarını dile getirdi.