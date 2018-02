Her çeşit iç giyim ve çorap çeşitleri ithal edecek

14 Şubat 2018

Tüm Avrupa geneline hitap edecek online bir alışveriş sitesini yakın zamanda açacaklarını belirten Slovenyalı bir firma, her çeşit iç giyim ve çorap çeşitleri konusunda düzenli çalışabilecekleri Türk tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Slovenian client want to buy wholesale Underwear

Hi!

I have a wholesale of underwear products for Slovenian market.

We are soon opening an online store for the European market as well.

I am looking for a good manufacturer with good quality products from Turkey.

We are interested in different socks and underwear (men boxers, briefs, women underwear and also children boxers).

We could also expand our catalog so if you have any other products connected to underwear or

maybe some towels or swimming suit are also products we are interested in.

All products must be made out of cotton or other natural compositions.

Thanks,

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/384212_slovenian-client-want-to-buy-wholesale-underwear

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact