Hindistan firması, Türkiye’den çocuk bezi ve hijyenik ped alacak

Dünyanın en büyük 7. coğrafi alanı ve en büyük 2. nüfusuna sahip olan Hindistan, ülke olarak aynı zamanda Endonezya ve Pakistan'dan sonra sayıca en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip. Ülke nominal fiyatlarla dünyanın en büyük 12. ekonomisi ve satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 4. ekonomisi.

İthalat ve ihracat odaklı firmalar bir ürün satın almak istedikleri zaman bunu kimi zaman kendi ülkesi için kimi zamanda üçüncü bir ülkedeki müşterisi içinde talep edebilir. Bu tür firmalarla iş yapmak aynı zamanda geniş coğrafyalara iş yapmak anlamına gelir. Bugün TurkishExporter’a gelen ve hızlı bir tüketim ürünü olan çocuk bezi ve hijyenik pedler talebi, üretici şirketler için önemli fırsata dönüşebilir.

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