Hindistan, hurda mobil batarya satın alacak

Türkiye ile Hindistan tarihi ilişkileri kadar, benzer ekonomik vizyona da sahip iki ülkedir. Pek çok büyük uluslararası firmalar da Hindistan’ı önemli pazarlar arasında görmüştür. Hindistan’ın Türkiye ile arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleştirilip, çeşitlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu bu zamanlarda ise Hindistan’dan Türkiye’ye bir ithalat talebi geldi.

Bu kapsamda pillerin geri dönüşümü için sürdürülebilir çözümler sunan Hintli firma, dünyanın dört bir yanındaki ithalatçılara ve ihracatçılara imkanlar sunan TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den hurda mobil batarya satın alacağını belirtti.

Hindistan ihracat pazar araştırması

Hindistan pazarına yönelik ihracat yapmayı hedefleyen Türk üreticileri ve ihracat firmaları için yeni bir ticari bilgi kaynağı olan "Forie Databank," hizmete sunuldu. Bu platform, Hindistan’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında kapsamlı bilgiler sunarak Türk firmalarına ihracat olanakları sunuyor.