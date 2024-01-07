Hindistan, kamyon yedek parçaları ithal edecek

Türkiye ile Hindistan tarihi ilişkileri kadar, benzer ekonomik vizyona da sahip iki ülkedir. Pek çok büyük uluslararası firmalar da Hindistan’ı önemli pazarlar arasında görmüştür. Hindistan’ın Türkiye ile arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleştirilip, çeşitlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu bu zamanlarda Hindistan’dan Türkiye’ye bir ithalat talebi geldi.

Bu kapsamda Hindistan’da karayolları, demiryolları, madencilik ve sulamayla ilgili inşaat ve altyapı işlerinde hizmet veren ithalatçı bir firma dünyanın dört bir yanındaki ithalatçılara ve ihracatçılara imkanlar sunan TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den kamyon yedek parçaları satın alacağını belirtti.

Hindistan’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Otomotiv sektöründeki üreticiler için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin otomotiv sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde otomotiv sektörün de iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.