Hindistan, madencilik makineleri almak istiyor

732,56 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Hindistan, dünyanın 8.ithalatçı ülkesi konumunda. En çok mineral yağlar-yakıtlar, değerli taşlar ve elektrikli makineler ürün gruplarını ithal eden ülke, tedariğinin büyük bir çoğunluğu Çin’den yapıyor. Çin’i sırasıyla BAE ve ABD izliyor. Türkiye ise 3,69 milyar dolar ile Hindistan’ın henüz 34.tedarikçi ülkesi.

Bugün, Hindistan ile ticari ilişkimizi daha geliştirmemize fayda sağlayacak bir talep Türkiye’nin B2B platformu TurkishExporter’da yayınlandı. Talepte Liberya için madencilik makinelerinden biri olan çeneli kırıcı ithal edeceğini yazan Hindistan ithalat firmasının adres bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine hemen ulaşabilirsiniz. Demo hesap açılacak firmanın bu sektörde üretici olması veya ihracatçı olması gereklidir.