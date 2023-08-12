Hindistan medikal ithalatçısı, tıbbi sarf malzemeler alacak

732 milyar dolar ithalat büyüklüğü ile dünya ithalat rakamlarının yaklaşık yüzde 2,9 ‘unu ithal eden ve 8nci büyük ithalatçı ülke olan Hindistan’ı Türk firmalarının yeteri kadar keşfetmediği görülüyor. İki ülke arasında rakamlara yansıyan sayıya göre Türkiye, Hindistan’ının ithalatında 35. Sırada.

Delhi, Hindistan’dan TurkishExporter’a ithalat yapmak üzere alım ilanı bırakan ithalatçı, büyük rakamlarda ithalat yapabileceğine dikkat çekerek şunları yazdı: “Biz tıbbi ve cerrahi sarf malzemelerinin ithalat ve ticaretini yapan Delhi Hindistan'da bir ticaret şirketiyiz. Yıl boyunca çok büyük gereksinimlerimiz olduğundan, şu anda tıbbi sarf malzemeleri ihraç edip etmediğinizi bilmekle ilgileniyoruz.”

Burada yer alan ithalat firmasının talep ettiği ürünleri kendi ülkesi için mi yoksa re-eksport yapmak için talep ettiği firma ile temas edilerek öğrenilebilir.

Bu ihracat alım ilan detayları için şu adresi ziyaret edebilirsiniz. Sağlık ve medikal sektörde üretici ve ihracat firması iseniz demo üyelik ile bu ilandaki bilgilere erişebilirsiniz.

Hindistan’da Sağlık Sektörü

Hindistan, dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden biridir. Ülke, jenerik ilaç üretimi ve ihracatı konusunda öne çıkmaktadır. Dünya genelindeki birçok ülkede Hindistan menşeli ilaçlar kullanılmaktadır. Hindistan, geniş bir coğrafi alana yayılmış büyük bir nüfusa sahip olduğundan sağlık hizmetlerinin yaygın ve erişilebilir olması büyük önem taşır. Ülke genelinde devlet ve özel hastaneler, sağlık merkezleri ve klinikler bulunmaktadır. Tıbbi turizmde de adından söz ettiren Hindistan, düşük maliyetli yüksek kaliteli tıbbi hizmetler nedeniyle tıbbi turizm için popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Özellikle kalp cerrahisi, organ nakilleri, estetik cerrahi ve diş tedavileri gibi alanlarda yabancı hastaları ülkesine çekmektedir.