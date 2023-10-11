Hindistan, perlit cevheri ithal edecek

Doğal olarak oluşan volkanik bir kayaç olan perlit cevheri, dökümhane uygulamalarında dolgu maddesi olarak yaygın biçimde kullanılır. Dökümhanede kullanılmak üzere perlit cevheri alım ilanı, Hindistan’da faaliyet gösteren firma tarafından TurkishExporter alım sayfasına bırakıldı. İlanlarında ürünün özelliklerinden bahseden bu Hindistan merkezli ithalatçı firma ile iletişime geçmek için Forie e-ihracat uygulamasını mağazalardan indirebilir ve demo üyelik talep edebilirsiniz.

Hindistan ihracat pazar araştırması

Hindistan pazarına yönelik ihracat yapmayı hedefleyen Türk üreticileri ve ihracat firmaları için yeni bir ticari bilgi kaynağı olan "Forie Databank," hizmete sunuldu. Bu platform, Hindistan’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında kapsamlı bilgiler sunarak Türk firmalarına ihracat olanakları sunuyor.

Söz konusu kaynak, ürettiğiniz veya ihracat yapmayı planladığınız sektöre dair verileri içermiyorsa, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcisi ile iletişime geçerek bu bilgileri talep edebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter kurumsal üyeleri, GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini de isteme şansına sahipler.

GTİP Kodu 253010 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 253010 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 253010- Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mineral maddeler: -Vermikülit, perlit ve kloritler (genleştirilmemiş). Bir üst kategori GTİP Kodu: 25- Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento.