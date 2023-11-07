Hindistan, Türkiye’den doğal kozmetik ürünleri ithal edecek

Dünyanın 8. ithalatçı ülkesi konumunda yer alan Hindistan, en çok mineral yağlar ve yakıtlar, kıymetli taşlar, elektrikli ve elektronik aletler gibi ürün gruplarını ithal etmesiyle dikkat çekiyor.

Pek çok büyük uluslararası firmalar Hindistan’ı önemli pazarlar arasında görüyorken, Türkiye ile arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleştirilip, çeşitlendirilmesine de ihtiyaç duyuluyor. Bu ilan ise Türkiye’deki ihracatçılar için son derece önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Cilt bakım üreticisi olarak Dünya çapında tanınan Hindistanlı firma, doğal kozmetik ürünler ithal etmek için Türkiye’den kozmetik sektöründe faaliyet gösteren üreticiler arıyor. Doğal ve etkili kişisel bakım ürünlerinin özel formülasyonunda öncü olan Hindistan firması, Türkiye’deki firmalardan ürünler hakkında bilgi ve fiyat teklifi bekliyor.

TurkishExporter'ın kurumsal üyeleri, bu talepteki iletişim bilgilerine doğrudan erişebilir. Platformu daha önce hiç deneyimlemeyen firmalar, Forie demo talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alabilir.