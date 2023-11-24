Hindistan, Türkiye’den ‘sarı mercimek’ tedarik edecek

Farklı kökenlerden farklı gıda ürünlerinin ithalatını yapan bir Hindistan firması, kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Hintli firma yayınlanan ilanla Türk mercimek üreticilerinden sarı mercimek talep etti. İlanda istediği ürünün miktar, ambalaj, teslimat yeri, ödeme şekli gibi ayrıntılarına yer veren firma, ilgili ihracatçılarla iletişime geçmeyi bekliyor.

Hindistan’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hindistan pazarına kolay ihracat

Hindistan pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Hindistan’da yer alan ithalatçılara, toptancılara veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.