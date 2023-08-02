Hindistan’a tesettür giyim ihracatı fırsatı

"Mütevazi giyim için zamansız zarafet ve süper rahat stillere odaklanıyoruz." diyen marka, Türk tedarikçileriyle çalışma kararı verdi.

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Rakibimizi tesettür giyim ile geçebiliriz

Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 2022 yılında 21 milyar 205 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi. Bu başarı sayesinde hazır giyimde Türkiye, Hindistan'ın ardından altıncı sırada yer alıyor.

Tesettür giyim ihracatıyla Hindistan gibi kıyasıya rekabet edilen bir pazarda Türkiye'nin dünyadaki rekabette öne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Şu anda hazır giyimde Hindistan'a ihracatımız 4,3 milyon dolarla Türkiye'nin ihraç ettiği ülkeler arasında 62. sırada bulunuyor.

Hindistan, 200 milyonu aşkın Müslümanın yaşadığı bir ülke olduğundan, tesettür giyim yükselen trendlerden biri.

Türk tesettür markaları ve üreticileri, Hindistan merkezli yeni tesettür markasının işbirliği ve tedarik talebini değerlendirerek uluslararası alanda geniş bir kitleye ulaşma ve markalarını daha da güçlendirme fırsatına sahip olabilirler.

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