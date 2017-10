Hırvat firma alaşımlı alüminyum levhalar ithal etmek istiyor

30 Ekim 2017

Hırvatistan’da itfaiye araçları ve diğer araçüstü ekipman imalatı yapmakta olan bir firma, üretim uygulamalarında kullanmak amacıyla alüminyum alaşımlı saclar satın almak istediğini beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

We are company from Croatia producing fire fighting vehicles and all other commercial superstructures.

We are using a lot of aluminium in our production so perhaps you can give us a better prices and conditions.

we are using al sheets in quality AlMg3 and AlMg4,5 Mn, also profiles, rods and tubes.

we would very appreciate if you could send us your contacts so that we can send an official inquiries.

thank you in advance

kind regards

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/374499_aluminium-sheets-inquiry-from-croatia

