Hırvatistan firması, PVC sandviç panel ithal edecek

Türkiye’nin e-ihracat platformu TurkishExporter, dünya çapında ticaret yapmak isteyen firmalara milyonlarca dolarlık ihracat fırsatları sunuyor. Her gün güncellenen ilanları takip ederek fırsatları değerlendiren Türk üretici ve ihracatçı firmalar, global pazarlarda yer alma fırsatını yakalıyor.

Bugün TurkishExporter’da yayınlanan bir alım ilanı, Hırvatistan’da yapı ve inşaat sektörüne çeşitli malzemelerin tedarik hizmeti sunan firma, PVC sandviç panel ithal etmek istediğini yazdı. Alım ilanının içeriğini düzgün bir Türkçe ile detaylandırarak istedikleri PVC sandviç panel özelliklerine de değinen bu Hırvatistanlı ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.

Hırvatistan’a kolay ihracat

Hırvatistan’a ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Forie Databank olarak yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Birçok sektörde yer alan Hırvatistan’daki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.

Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili henüz veriler yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.