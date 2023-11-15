Hizmet ihracatçılarına 5 milyar liralık destek

Nurdoğan. A. ERGÜN

Son yıllarda müteahhitlik ve lojistik hizmetlerinin yanında dizi, dijital oyun, sağlık-eğitim gibi alanlarda da atak yaparak ivme yükselten hizmet ihracatçıları, Cumhuriyet’in 100. yılında 100 milyar dolarlık ihracata imza atıyor.

Bu yılın ilk 9 ayında yüzde 14.3’lük artışla 75 milyar dolara çıkan hizmet ihracatı, bu artış oranıyla mal ihracatından hızlı yükseldi. 12 aylık hizmet ihracatı ise 98.3 milyar dolar oldu. 50 milyar dolar net fazla veren ihracatçılar, Türkiye’nin cari açığını kapatma noktasında da önemli bir rol üstleniyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında Türkiye’nin ihracat hedefine ulaşabilmesi için çalışan 18 farklı sektörden 54 hizmet ihracatçısı, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen “Hizmet İhracatı Şampiyonları” ödül töreninde bir araya geldi.

Ödül töreninde konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Kırılgan ekonomik ortamlarda, özellikle de bizim gibi cari açığı olan ülkelerde hizmetler ihracatı çok daha önemli, mal ihracatını da kolaylaştırıyor” dedi. İhracatçılar arasında ayrım yapmadan aynı oranda destek verdiklerini belirten Bolat, hizmet ihracatçılarına 2022’de 1 milyar TL olan desteği 1.7 milyar TL’ye çıkardıklarını kaydetti. Yıl sonuna kadar bu rakamın 2.5 milyar TL’ye ulaşacağını belirten Bakan Bolat, hazırladıkları yeni destek modülleriyle 2024’te 5 milyar TL’lik destek sağlayacaklarını açıkladı.

Hizmet ihracatçıları kategorisinde 2022’de 12 sektörün destek kapsamına alındığını hatırlatan Bolat, yeni destek modülleri kapsamında yeşil dönüşüm ve spor turizmini de kapsama aldıklarını belirtti. Bakan, lojistik alanında da kira ve reklam gibi destekler olacağını aktardı. Hizmet ihracatında 2028 hedefinin 200 milyar dolar olduğunu dile getiren Bolat, böylece dünya pazarındaki payın yüzde 2’ye çıkarılacağını vurguladı.

Mal ihracatı için pozitif algı kazandırıyor

2022’nin 254 milyar dolar mal ve 90 milyar dolar hizmet ihracatıyla kapatıldığını hatırlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise, bu yıl 255 milyar dolarlık mal, 100 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedeflendiğini belirtti.

2028’e 375 milyar dolar mal ve 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedefine hazırlandıklarını kaydeden Gültepe, “Hizmet ihracatı, aynı zamanda katma değer ve istihdam anlamına geliyor. Dış pazarda, mal ticaretinde yakalama imkânımız olmayan pozitif algıyı bize kazandırıyor. Türkiye nitelikli iş gücüyle bu alanda fark yaratıyor. Biz mal ihracatıyla hizmet ihracatını bir birinden ayırmadan, bir bütün olarak görüyoruz” dedi.

“200 milyar dolara ulaşma gücümüz var”

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin küresel hizmet sektörünün yükselen yıldızı olacağını vurguladı. Avdagiç, “Bunun için Cumhuriyetimizin 100. yılında kendimize 100 milyar doları aşan bir hedef belirledik. Bu bağlamda belirteyim ki, gerek Eximbank’ın ihracatçılara verdiği krediler, gerek Merkez Bankası’nın günlük reeskont limitini artırma kararı, ihracatçılar için son dönemde adeta can suyu oldu. 2028 hedefi olan 200 milyar dolarlık ihracatı yapacak potansiyelimiz var” dedi.

Bugün 160’tan fazla ülkede 800 milyondan fazla seyirciye ulaşan diziler ile küresel ölçekteki rekabetin sürdüğünü ifade eden Avdagiç, şunları söyledi: “Türkiye'de lojistik ve taşımacılık sektörünün, ihracattaki payı gittikçe artıyor. 2022 sonunda 35,3 milyar dolar olan sektörün ihracatını yakın gelecekte 40 milyar doların üzerine çıkacak. 90 milyar dolarlık dünya sağlık hizmetleri pazarındaki payımızı 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. İnşaat sektöründe yıl sonunda 1 milyar dolar hedefiyle dünyadaki pazar payımızı önemli ölçüde artıracağız.

Turizm ve seyahatle ilgili hizmetler sektörü ihracatımız ise 2022 yılında 51 milyonu aşan ziyaretçi sayımızla, bir önceki seneye göre yüzde 55 artışla 41,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2022 itibarıyla Türkiye'nin yazılım ve bilişim sektörü ihracatında da hedefimiz, 5 milyar dolara ulaşmak. Yolcu taşımacılığı sektörümüz, pandemi kaynaklı olumsuzlukları hızlıca aşarak geçtiğimiz yılı yaklaşık 17 milyar dolar ihracat ile tamamladı.”

“Kamu eğitim politikasını gözden geçirsin”

HİB Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin 300 bini aşkın uluslararası öğrenciyi ağırladığını ve resmi verilere göre 1 milyar dolar civarında bir eğitim ihracatı geliri elde ettiğini söyledi. Avdagiç, bu alandaki hedefi de 2 milyar dolar olarak aktardı ve bu noktada kamunun eğitimdeki ücret politikasını gözden geçirmesini talep etti. Avdagiç’in verdiği bilgilere göre, liman İşletmeciliği ve yer hizmetleri sektöründe dünyanın en önemli liman tesislerinde 550 milyon tona yakın yük elleçleniyor ve 180 milyonun üzerinde yolcuya yer hizmeti sunuluyor. Bakım ve onarım hizmetleri sektörümüzde 2022 yılında yüzde 33 artışla yaklaşık 1,9 milyar dolar ihracat geliri elde edildi.