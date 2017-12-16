Hizmet ihracatının şampiyonu THY

16 Aralık 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması’nın ikincisini açıkladı.

THY, 2016 rakamlarına göre yapılan bu yılın sıralamasında da birinci oldu. THY, 2016’daki 37,3 milyar dolarlık hizmet ihracatının 7 milyar dolarını gerçekleştirdi.

İlk 10’da THY’nin ardından sırasıyla Polimeks, Pegasus, Yapı Merkezi, SunExpress, Netlog Lojistik, TAV Havalimanları, Rönesans Holding, Atlasjet ve Gap İnşaat yer aldı. İlk 10 firma ve 17 alt sektörde en çok ihracat yapan ilk 3 firmaya ödülleri Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katıldığı törenle verildi.

Hizmet ihracatının 2016’da 37,3 milyar dolarken bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın rakamını geçerek yüzde 16 artışla 37,5 milyar dolara ulaştığını söyleyen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Tam 123 ülkeye hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Hizmet ihracatı, ülkemizin net ihracatçı olduğu bir alan” diye konuştu. Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı’nın 2016’da 18,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Büyükekşi, “Yani toplam hizmet ihracatının neredeyse yarısını bu firmalar oluşturdu. 495 bin istihdam ve 7,5 milyar dolarlık yatırımla ekonomimize can verdiler” dedi.

2023’te 150 milyar dolara ulaşmak istiyoruz

2023’te 150 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak istediklerini belirten Büyükekşi, “Hizmet ihracatçılarını herkesten daha çok motive etmek istiyoruz. İhracat yapan şahıs, firma ve kurum sayısını ve bunların sürekliliğini artırmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Hizmet ihracatının artık mal ihracatımızın yüzde 25’ini aştığına dikkat çeken Büyükekşi, “Hizmet ihracatçılarımız için ayrı bir birlik kurulmasını talep ediyoruz” çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Artı 2 istihdam çağrısını’ hatırlatan Büyükekşi, “Toplam istihdamın yüzde 50’sinden fazlası hizmet sektöründe. Dolayısıyla bu seferberliğe en büyük katkıyı inşallah yine sektörümüz verecek” dedi.

Türk yemeklerine yönelik çok önemli bir proje açıklayacağız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “2018'de hizmet ihracatımızda dünyanın ilk 10'unda olma yolculuğuna hızlı bir şekilde katılacağız ve 50 milyar doları geçeceğiz. Bunun için her şeyi yapıyoruz” dedi. Hizmet ihracatçılarına önemli destekler verildiğini ifade eden Zeybekci, güncellenmesi beklenen Gümrük Birliği'ne hizmet sektörün de dahil olacağını bildirdi. Zeybekci, birkaç hafta için Türk yemeklerine ilişkin çok önemli bir projeyi tanıtacaklarını kaydederek, "Dünyanın önemli noktalarında, önemli merkezlerinde, önemli şehirlerinde Türk mutfağı neymiş, Türk ürünleri neymiş, Anadolu mutfağı-ürünleri neymiş bunu en önemli desteklerle, Türk Ticaret Merkezleri mantığından yaklaşarak böyle bir projeyi önümüzdeki günlerde sizlerle birlikte paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Hizmet ihracatı strateji belgeleri açıklanacak

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, şunları söyledi: “Ekonomi Bakanlığı tarafından TİM çatısı altında ve birliğimiz organizasyonunda başlatılan 2023 Hizmet İhracatı Stratejisi Projesi kapsamında Kültürel Hizmetler, Eğitim Hizmetleri, Yazılım-Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri, Yük, Eşya Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri, Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, İnşaat Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri ve Turizm Hizmetleri sektörlerinde geniş katılımlı çalıştaylar düzenledik. Önümüzdeki dönemlerde de bu çalışmamızın sonucu olarak ortaya çıkacak olan “Hizmet İhracat Strateji Belgelerini” Ekonomi Bakanlığımız ile birlikte kamuoyu ile paylaşmak hedefindeyiz.”