Hollanda firması, iş elbiseleri sipariş edecek

Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumada önemli bir rol oynayan iş elbiseleri alım talebi bugün Türkiye’nin e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınlandı. Çeşitli ebatlarda çoğunluğu baskılı t-shirtler olacak şekilde iş elbiseleri ithal edeceğini yazan Hollanda firması, toplamda 200 adet alım yapacağını ilanına ekledi. Bu ihracat fırsatının detaylarını ve iletişim bilgilerini görmek isteyen firmalar, Forie demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilir ve ilgili firma ile iletişime geçebilirler.

Hollanda’ya kolay ihracat

Hollanda’ya ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Plastik, tekstil, hazır giyim, kozmetik, kimyasal ürünler ve birçok sektördeki pazar araştırmasını kolaylaştıran “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Hollanda’daki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.

Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili henüz veriler yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.