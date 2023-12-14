Hollanda, mayo ve iç çamaşırı tedarikçileri arıyor

Hollanda’da iç giyim ürünlerinin satışını yapan bir e-ticaret firması, her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan Turkishexporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türk giyim üreticilerinden mayo ve iç çamaşırı satın alacağını belirtti. Hollanda’dan gelen bütün ihracat fırsatlarını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp detaylara ulaşabilirler.

Hollanda pazarını keşfedin

Hollanda pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan ‘Forie’ hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Hollanda’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.

İç giyim üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye'de hazır giyim üretimi ve ihracatıyla uğraşan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatını artırmak veya yeni iş ortakları bulmak için “Forie Databank”ı ziyaret etmelisiniz. Bu kaynak, binlerce hazır giyim ithalatçısı firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. Hazır giyim sektöründe iç giyim ihracatı yapıyor ve iç giyim ithalatçısı firmalara ulaşmak istiyorsanız, en kolay ve hazır müşteri listeleri şimdi Forie Databank’ta.