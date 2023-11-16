Hollandalı firma, Türkiye’den kuruyemiş alacak

Türkiye ile arasındaki ticaret hacmi 6 ayda 6,8 milyar dolara ulaşan Hollanda; Türkiye’den en çok mineral yakıt, plastik ürünler, mobilya, metal, hazır giyim ve tekstil ürünleri ithal ediyor. Gıda ve tarım kategorisi ise iki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturarak önemli katkılar sağlıyor.

Bu yıl Türkiye ve Hollanda arasındaki ticaret hacminin 12,5 milyar dolara ulaşması söz konusuyken, bugün Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a Hollandalı bir firma tarafından alım talebi geldi. Firma yayınladığı ilanla Türkiye’deki ihracatçılardan kuruyemiş alacağını belirtti.

İlandaki Hollanda firmasının erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter’ın kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic hesap açmanız gerekiyor.