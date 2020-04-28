"Hububat bakliyat ihracatı yükseliyor"

28 Nisan 2020

MERSİN- Koronavirüs salgınının gıda arzı ve güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirerek gıdanın stratejik sektörlerden biri olduğunu tekrar hatırlattığını söyleyen Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Hüseyin Arslan, bereketli topraklara ve uygun iklime sahip Türkiye’nin bu alanda dünyanın en şanslı ülkelerinden olduğunu açıkladı. Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde hemen hemen tüm tarımsal ürünlerin yetiştirildiğini, Anadolu’nun bakliyatın anavatanı olduğunu vurgulayan Arslan, “Çukurova, Konya Ovası, Amik Ovası, Menderes Ovası ve Çarşamba Ovası başta olmak üzere çok verimli tarım havzalarına sahibiz. Toprağımız bereketli, insanımız çalışkan. Topraklarımızı bilimsel usul ve esaslara göre ekip biçersek, ülkemizin tüm ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi dünyanın da en önemli gıda tedarik merkezlerinden biri olabiliriz” diye konuştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle hububat ve bakliyat başta olmak üzere temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine değinen Başkan Arslan, “Türkiye olarak hububat bakliyat stoklarımız yeterli. Fabrikalarımızın üretiminde herhangi bir aksama yok. Mevsimsel şartlar beklenildiği şekilde devam ediyor. Bu sene verimli bir sezon olacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni mahsullerde hasat başlayacak. İnsanımızın endişe etmesini gerektirecek en ufak bir olumsuz durum yok” dedi.

“Pandemi, Türk firmaları için fırsata dönüşebilir”

Pandeminin küresel gıda tedarik zincirleri üzerinde kırılmalara neden olduğuna da dikkat çeken Başkan Hüseyin Arslan, ihracat pazarlarında oluşan boşlukların navlun fiyatlarının düşürülmesi ve boş konteyner sorununun çözülmesiyle Türk firmaları için bir fırsata dönüşebileceğini söyledi. Arslan, “Karantina uygulamaları nedeniyle gemiler dünya limanlarında yükünü indirmek için uzun süre bekliyor. Yükünü boşaltmasına rağmen limandan çekilemeyen gemiler çoğunlukta. Bu da konteynerlerin teslimat sürelerinde gecikmelere neden olurken maliyetleri artırıyor. Konteynerler boşalmadığı için yeni ürün temin edip, başka bir limana gönderme konusunda da sıkıntılar yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

İhracatın lokomotifi kırmızı mercimek AHBİB’in ihracatını mercek altına alan Arslan, “Birliğimiz, mart ayında yüzde 18’lik artış ve 27 milyon dolar değerle en fazla pastacılık ürünleri ihraç etti. Pastacılık ürünlerini yüzde 37 artış ve 25.58 milyon dolar değerle bakliyat, yüzde 47 artış ve 10.75 milyon dolar değerle şeker ve şeker mamulleri takip etti. Bölgemizde mart ayı ihracat rekortmeni ürünümüz kırmızı mercimek oldu. Yüzde 116 artış ve 20.50 milyon dolar değerle kırmızı mercimek, mart ayı ihracatımızdan yüzde 19’luk pay aldı” ifadesini kullandı.

AHBİB’in ihracatını ülkelere göre değerlendiren Arslan, şunları kaydetti: “Yılın ilk üç ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke 42.31 milyon dolarla Irak oldu. 23.7 milyon dolarla Suriye ikinci, 16.46 milyon dolarla le Sudan üçüncü sırada yer aldı. Yine bu dönemde Umman’a ihracatımız miktarsal bazda yüzde 2 bin 232, Meksika’ya yüzde bin 199, Şili’ye yüzde 859 ve Güney Afrika’ya ise yüzde 482 arttı.”

Lojistik maliyetler azaltılmalı

2020 yılının ilk çeyreğinde 304.12 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını duyuran Başkan Hüseyin Arslan, koronavirüs salgınının ardından Irak ve İran sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracatın yavaşladığını, Irak sınırında kurulan tampon bölgenin ihracatın devam edebilmesi için kritik önemde olduğunu açıklayarak bu uygulamanın hayata geçirilmesinde öncülük eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a müteşekkir olduklarını belirtti.