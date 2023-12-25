İç pazardaki daralma ihracata yönlendirdi

Mehmet H. GÜLEL

Baklava üreticileri, yaşanan ekonomik sorunlar ve düşen alım gücü ile beraber iç pazardaki daralmayı ihracata yönelerek aşmaya çalışıyor. Türkiye’de son bir yılda baklava tüketiminde yüzde 25 düşüş yaşandığını aktaran Baklavacılar ve Tatlıcılar Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, sektörün iç pazardaki kaybı telafi etmek için ihracata ağırlık verdiğini belirtti.

Ekonomik sıkıntılarda en çok etkilenen ürünün baklava olduğunu vurgulayan Yıldırım, ‘’Baklavanın zaruri olan bir ürün olmaması ve keyifle alınan bir ürün olmasından dolayı tüketimi hemen etkileniyor. İç pazarın daralmasıyla, sektör ihracata ağırlık veriyor. Fakat ihracat da tam istediğimiz seviyede değil. Bir an önce enflasyonun düşmesi ve hayat pahalılığının aşağıya çekilmesi gerekiyor’’ dedi.

İhracatta ABD ve Rusya önde

Türkiye’de günlük bin 500 ton baklava üretiminin yapıldığını açıklayan Yıldırım, sektörün bu yıl yaklaşık 350 milyon liralık ihracat yaptığını duyurdu. İhracatta öne çıkan pazarların ABD, Rusya ve Ortadoğu ülkelerin olduğunu belirten Yıldırım, Suudi Arabistan, Japonya ve Yunanistan’a da ihracatlarının olduğunu, en çok baklava ihracatının ise Amerika'ya yapıldığını aktardı. Yıldırım, ‘’Uzakdoğu'da baklava damak tadı fazla olmadığı için tüketimi de az. Ama Rusya ve Amerika da çok fazla talep görüyor’’ diye konuştu.

Baklavalık fıstığın kilogram fiyatı 850 TL

Ham madde fiyatlarına da değinen Yıldırım, antep fıstığının sezon fiyatının 500 lira gibi bir rakam olmasını beklediklerini belirtti. Geçen sene tüccarın elinde çok stok kaldığı için fiyatı yüksekten başlattıklarını anlatan Yıldırım, ‘’Bizim çabalarımızla 900 liradan 850 lira civarına indirdik. Şu an birinci sınıf baklavalık fıstıkın kilogram fiyatı 850 lira seviyesinde bulunuyor. Buna devletin bir çözüm bulması gerekiyor. Bu tamamen kayıt dışı olmasından kaynaklanıyor. Fiyat artışlarından dolayı geçtiğimiz günlerde Antep piyasasında 35 fıstık tüccarına Rekabet Kurulu soruşturma açtı’’ dedi.