İhracat bedellerinde banka yükümlülüğü kaldırıldı

28 Ağustos 2020

ANKARA

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin esasları düzenleyen, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı karara İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapıldı.

Buna göre, 31 Aralık 2019’da ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesinde esas olan ödeme şekilleri içine eklenen “Banka Ödeme Yükümlülüğü” kaldırıldı.

Bu kapsamda, akreditifli ödeme, vesaik mukabili ödeme, mal mukabili ödeme, kabul kredili akreditifli ödeme, kabul kredili mal mukabili ödeme ve peşin ödeme, ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesindeki ödeme şekilleri olarak kullanılmaya devam edilecek.

Değişikliğe ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Satış zorunluluğu da 31 Aralık 2019’da kaldırılmıştı

4 Eylül 2018’de yapılan düzenleme ile ihracat bedellerinin 180 gün içinde yurda getirilmesi ve yüzde 80’inin bir bankaya satılması zorunlu hale getirilmişti. Ardından 31 Aralık 2019’da ihracat bedellerinin yüzde 80’inin bir bankaya satılmasına ilişkin zorunluluk kaldırılmıştı.