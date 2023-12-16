İhracat fırsatı: Irak, çelik rulo ithal edecek

Türkiye için önemli ve büyük bir pazar olarak ön plana çıkan Irak, Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 5’inci sırada yer alıyor. 2023 yılının ilk altı aylık diliminde ise Türkiye’den Irak’a toplam 5,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat yapan iller de sırasıyla İstanbul, Gaziantep, Mardin, Mersin ve Ankara oldu.

İki ülke arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerin her geçen gün daha da iyiye gittiği bu zamanda Irak’tan Türkiye’ye bir iş fırsatı geldi. Irak’tan iletişime geçen bir ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Firma ilanında Türk üreticilerden çelik rulo satın alacağını belirtti.

Iraklı ithalatçının yayınladığı ilanı değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Demir-çelik üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin demir-çelik sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde demir-çelik sektörün de iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyor iseniz, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.