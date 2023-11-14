İhracat fırsatı: Irak yumurta tavuğu ithal edecek

Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 5’inci sırada olan Irak, Türkiye için önemli ve büyük bir pazar olarak ön plana çıkıyor. Bu kapsamda 2023 yılının ilk altı aylık diliminde Türkiye’den Irak’a toplam 5,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiği ve en fazla ihracat yapan illerin ise İstanbul, Gaziantep, Mardin, Mersin ve Ankara olduğu biliniyor. İki ülke arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerin her geçen gün daha da iyiye gittiği bir zamanda Irak’tan Türkiye’ye bir iş fırsatı geldi.

Bugün Irak’tan e-ihracat platformu TurkıshExporter’a gelen bir ilanda, Iraklı ithalatçı Türkiye’deki ihracatçılardan şu istekte bulundu: “Türkiye'den Irak'a canlı yumurta tavuğu ithal etmekle ilgileniyoruz. Ayrıca Irak Süleymaniye'ye LCL ve DAP hizmetleri sağlayabilecek güvenilir bir nakliye şirketine ihtiyacımız var.”

Iraklı ithalatçının yayınladığı ilanı değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir demo üyelik başlatıp firmanın detaylarına ulaşabilirler.