İhracat fırsatı: İran cam kavanoz satın alacak

Türkiye ile İran arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, mevcut kapasiteler dikkate alındığında yeterli görülmüyor. Türkiye ve İran’daki şirketlerin faaliyetlerinin artırılması ve yatırım konularının gelişmesinin, iki ülke arasındaki ticaretin artmasına vesile olacağı düşünülüyor. Ticaret hacminin daha üst düzeye çıkarılması için ise iki ülke arasında 30 milyar dolarlık bir ticaret hacmi belirlendi. Bu kapsamda Türkiye ile mevcut ortak ticaret hacminin üç katına çıkarılması hedeflenen İran’dan, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat talebi geldi.

2004 yılından itibaren, kozmetik, sıhhi tesisat, ilaç ve gıda endüstrilerinin kap ve aksesuar tedariği konusunda hizmet veren İranlı firma, cam kavanoz ithalatı için Türkiye’den konuyla ilgili dönüş sağlayacak ihracatçılar arıyor. Türkiye’nin e-ihracat platformu TurkishExporter’a verilen ilanda ithalatını yapacağı ürünle ilgili istediği tüm özellikleri belirten şirket, tedarikçilerden bilgi ve fiyat teklifi bekliyor.

İranlı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.