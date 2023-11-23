İhracat fırsatı: Kosova, boya ithal edecek

Türkiye, 17 Şubat 2008’de Kosova’nın tek taraflı bağımsızlık ilanının ertesi günü ülkeyi tanıyan ilk ülkelerdendir. İki ülke ekonomik, ticari, politik, kültürel ve eğitim başta olmak üzere çok fazla alanda iş birliği içindedir. Bu ilişkiler tarihi ve kültürel güçlü bağlara dayanır. Ayrıca Türkiye hem yatırımda hem de ticarette Kosova’nın ilk beş partneri arasında yer almıştır.

Bugün ise son 15 yıl içinde Türkiye’ye ihracatını 10 kat arttıran Kosova’dan bir ihracat fırsatı daha geldi. Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’a ilan bırakan Kosovalı ithalatçı, Türk üreticilerden boya tedarik edeceğini bildirdi. İthalatçı, ilgili ihracatçılardan ürün hakkında bilgi ve fiyat teklifi bekliyor. Kosovalı ithalatçının ilan detaylarını görmek ve ithalatçı ile iletişim kurmak için Forie ihracat uygulamasını indirip basic hesap açabilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine ilan hemen ulaşabilirler.

Kosova pazarına kolay ulaşım imkanı

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Kosova pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, Kosova'daki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor. Kosova'da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Kosova'da ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.