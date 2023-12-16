İhracat fırsatı: Türk yumurtası Rusya yolcusu

Artan iç talep ve mevsimsellik nedeniyle yumurta fiyatlarında yaşanan artış sonrası harekete geçen Rusya hükümeti, Türkiye'den yumurta ihracatını hızlandırdı. Konu ile ilgili Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, 1 Ocak-30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak Gümrük ve Tarife Düzenlemesi Alt Komitesi’nin ülkeye yaklaşık 1.2 milyar adet yumurta ithalatında gümrük vergisini sıfırladığı bildirildi.

Yumurta ve etlik piliç üretimi konusunda dünyanın öncü ülkelerinden biri olan Türkiye ise ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimini yüzde 3,8 artışla 1 milyar 833 milyon 559 bin adede yükseltti. Yılda yaklaşık 70 milyon tavuk yumurtası üreten Türkiye dünya genelinde dokuzuncu sırada yer alıyor.

Rusya ile Türkiye arasında yaşanan bu gelişmelerle birlikte kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’a Rusya’dan bir ithalat talebi bırakıldı. Bu kapsamda kargo taşımacılığı, uluslararası teslimat organizasyonu, gümrükleme gibi geniş bir yelpazede Rusya’da hizmet veren bir firma Türkiye’deki üreticilerden yumurta ithal edeceğini belirtti.

Rusya’dan ilan bırakan firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen yumurta üreticileri, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Kuluçkalık yumurta ihracatında rekor Türkiye’de

Sputnik’in Birleşmiş Milletler Ticaret Veritabanı (UN Comtrade) istatistiklerine göre yapılan incelemeler, Rusya’nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelerden cüzi miktarlarda yenilebilir yumurta ithal ettiğini ortaya çıkarırken, bu yılın dokuz ayında 11 bin dolara yalnızca 2.4 ton tedarik edildiği anlaşıldı.

Aynı zamanda Rusya’nın bu yıl kuluçkalık (damızlık) yumurta ithalatı 104 milyon dolarla 14 bin 500 tona ulaştı. Rusya’ya yapılan kuluçkalık ihracatta mutlak rekorun sahibi ise damızlık yumurta ihracat hacmi değer bazında 21 milyon dolara ulaşan, adet bazında ise 5 bin tonu geçen Türkiye oldu.

Rusya pazarına kolay ulaşım yolu: Forie Databank

Rusya pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Rusya’da yer alan ithalatçılara, toptancılara veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.