İhracat fırsatı: Türkiye’nin inciri, Avustralya yolcusu!

Türkiye, güçlü ekonomisi ve hızlı büyüme potansiyeliyle uluslararası yatırımcıları kendine çekmeyi sürdürüyor. Ülkenin iş dostu politikaları ve zengin yetenek havuzu, yatırım çekme kapasitesini artırırken, stratejik konumu da Avrupa, Asya ve Afrika pazarlarına erişim sağlıyor. Bu faktörler, Türkiye'nin uluslararası yatırım alanındaki cazibesini artırıyor.

Bugün ise bu pazara girmek isteyen Avustralyalı bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Avustralya gıda sektöründe faaliyet gösteren ithalatçı firma yayınladığı ilanla, Türkiye’den incir satın alacağını belirtti.

Avustralyalı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla yaş meyve sebze ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin yaş meyve sebze sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde yaş meyve sebze sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.