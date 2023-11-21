İhracat fırsatı: Yunanistan, plastik kapak satın alacak

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan TurkishExporter, bugün Yunanistan’dan bir alım ilanı paylaştı. 2016 yılından beri her kullanım için cam ambalaj çözümleri üreten Yunanistan merkezli firma, ürettikleri cam zeytinyağı şişeleri için Türkiye’deki üreticilerden plastik kapak satın almak istiyor.

İthalatçı Yunan firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, bu ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla Yunanistan pazarını keşfedin

Yunanistan pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Yunanistan’da yer alan ithalatçılara, toptancılara veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.