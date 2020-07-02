İhracat haziranda yüzde 16 arttı

02 Temmuz 2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuk olduğu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda haziran ayı ihracat rakamlarını da açıkladı. Pekcan, Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi" ifadelerini kullandı. İhracattaki artışı değerlendiren Pekcan, 'Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum' şeklinde konuştu.

İthalat yüzde 30 arttı



Haziran ayında ithalat rakamları ise yüzde 30 artışla 16,3 milyar dolar olurken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,6 oldu. Böylece, Genel Ticaret Sistemine göre, haziran ayında dış ticaret dengesi 2,84 milyar dolar açık verdi.

Haziranda ihracat lideri otomotiv sektörü

Mayıs ayında 27 sektörün 25’i ihracatta düşüş yaşarken, haziran ayında 27 sektörün 24’ü ihracatta artış sağladı. Geçtiğimiz ay ihracatta lider sektör, 2 milyar 16 milyon dolarlık ile otomotiv sektörü oldu.

1 milyar 425 milyon dolar ihracat ile Kimyevi Maddeler sektörü ikinci,

1 milyar 358 milyon dolara ulaşan Hazırgiyim sektörü üçüncü,

1 milyar 129 milyon dolar ile Çelik sektörü dördüncü,

903 milyon dolar ile Elektrik- Elektronik sektörleri beşinci oldu.

Fındık ihracatında yüzde 69'luk artış

Haziran ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 69,3 artışla 128,4 milyon dolar ihracata ulaşan Fındık ve Mamülleri, yüzde 66 artışla 572,4 milyon dolara ulaşan Hububat, yüzde 60,2 artışla 345,1 milyon dolara ulaşan Mücevher, yüzde 58,8 artışla 88 milyon dolara ulaşan Gemi ve Yat, yüzde 55,2 artışla 6 milyon dolara ulaşan Süs Bitkileri sektörleri oldu.

İhracatta Almanya; ithalatta Çin ilk sırada

2020 yılı Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 293 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (1 milyar 13 milyon dolar) ve ABD (792 milyon dolar) izlemektedir. Haziran ayında ihracatımızdaki ilk 5 ülkenin 4’ünde yüzde 52,4’lere varan artışlar yaşandı.

En fazla ithalat yapılan ülke ise Çin (1 milyar 935 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 526 milyon dolar) ve Rusya Federasyonu (1 milyar 185 milyon dolar) izledi.

Pekcan: İhracat haziranda yüzde 15.8 artışla 13.47 milyar dolar oldu