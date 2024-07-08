İhracat İklimi Endeksi marttan bu yana en düşük seviyeye geriledi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Haziran 2024 sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi haziranda eşik değer olan 50'nin üzerinde kalarak Türk ihracat pazarlarındaki talep koşullarının üst üste altıncı kez aylık bazda iyileştiğini gösterdi.

Mayısta 52,8 olan endeks, haziranda 51,6 ile marttan bu yana en düşük seviyeye gerileyerek ihracat iklimindeki güçlenmenin hız kestiğine işaret etti.

En güçlü genişleme Birleşik Arap Emirlikleri oldu

Haziranda Türk imalatçılarının ana ihracat pazarları içerisinde ekonomik aktivitenin en güçlü genişleme kaydettiği ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

Bu ülkede üretim artışı yaklaşık son bir buçuk yılın en düşük oranında gerçekleşmesine rağmen güçlü temposunu korudu.

Bir diğer güçlü gelişme, Türkiye'nin imalat sanayi ihracatındaki yüzde 6'lık payıyla en büyük ikinci ihracat pazarı olan ABD'de yaşandı. Bu ülkenin ekonomik aktivitesinde büyüme Nisan 2022'den bu yana en yüksek hıza ulaştı.

Türk imalatçılarının en büyük ihracat pazarı olan Almanya'da ise iktisadi faaliyet mayısta son bir yılın ilk artışını göstermesinin ardından haziranda yeniden hafif düşüş kaydetti.

Diğer Avro Bölgesi ülkelerinden İtalya, İspanya ve Hollanda'da üretim artışı hız keserken, Fransa'da ise daralmanın sürdüğü görüldü.

En hızlı üretim artışı Katar'da gözlendi

Avro Bölgesi dışındaki Avrupa ülkelerine bakıldığında, Birleşik Krallık'ta ekonomik aktivitenin sergilediği güçlü artışa rağmen birlikte büyüme son bir yılın en düşük oranında gerçekleşti.

Orta Avrupa'da ise zayıflık belirtileri haziranda da devam etti. Polonya ve Çekya'da imalat sanayi üretimi azalmaya devam ederken, Romanya'da iki aylık büyümenin ardından ılımlı düşüş kaydetti.

Rusya'da da ekonomik aktivite yeniden düşüşe geçti. Hazirandaki anket kapsamındaki tüm ülkeler içerisinde en hızlı üretim artışı Katar'da gözlendi. Bu ülkeyi Suudi Arabistan ve Hindistan takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Haziranda büyümenin bir miktar yavaşlamasına rağmen Türk ihracatçılarının talep koşulları genel olarak olumlu yöndeki seyrini korudu. Özellikle ABD ve BAE pazarları genel görünümü destekledi. İyileşmenin haziranda gösterdiği yavaşlama, büyük ölçüde Avrupa'daki ekonomik toparlanmanın ikinci çeyrek sonunda bir miktar hız kaybetmesinden kaynaklandı. Dolayısıyla bunun sadece geçici bir fren mi, yoksa daha uzun süreli bir yavaşlama döneminin başlangıcı mı olduğu sorusunun yanıt bulması açısından temmuz PMI verileri yakından takip edilecek."