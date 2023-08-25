“İhracat kilogram değerini 3 dolara çıkarmalıyız”

Metalden Mamul Hediyelik Eşya ve Plastikten Sürdürülebilir Ürün kategorilerinde yarışan 248 başvuru arasında dereceye giren 14 proje, düzenlenen törenle ödüllendirildi. Törende bir konuşma yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin 2028 yılında, 400 milyar dolar mal ve 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedefinin olduğunu söyledi. Gültepe, “Birlikleri, TİM olarak görevlendirdik.

Başkanlar, yönetim kurulları ve gençleri, firmaları çalıştırarak 2028 yılı için her sektör ihracatını ne kadar artıracak, artırabilmesi için nelere ihtiyacı var? Bunları, özellikle Ticaret Bakanlığımızla istişare ederek yol haritasını çizelim” dedi.

Hedef dünyada ilk 10

Türkiye’nin kilogram fiyatının ortalama 1,5 doların içerisinde olduğunu ifade eden Gültepe, her sektörde bunun farklı olduğunu fakat dünya standartlarının daha fazla olduğunu belirtti.

Gültepe, “Her sektörün bununla ilgili de çalışması lazım. 1,5 doların da 2,5-3 dolara gelmesi gerekiyor. Türkiye’nin ortalamasını 3 doların üzerine çıkarmalıyız ki önümüzdeki dönemlerde yapacak olduğumuz hedefleri yakalayalım. Bunun için rutini bozmak lazım.. Genç tasarımcıların hayallerini, ürünlere dönüştürüp farkındalığı artırarak gençlerimizi bu sektöre katmayı hedefliyoruz.

Türkiye’yi, dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasına koymak için bu tarz çalışmaları yapmak gerekiyor” dedi. İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu da bugüne kadar 5445’ten fazla projenin yarıştığını ve 520’den fazla projeye ödül verildiğini söyledi. Tecdelioğlu, “Global trendleri takip etmek, rekabetin en önemli anahtarlarından biri" şeklinde konuştu.

“Tasarım Türkiye’nin geleceğini inşa edecek”

“Yatırım Ortamı Mevzuat Paketi ile önemli bir mesafe katedeceğiz” Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, tasarımı; markalaşma, Ar-ge ve inovasyonla birlikte Türkiye’nin geleceğini inşa edecek faktörlerden biri olarak gördüklerini söyledi. Gürcan, “Tasarım; ar-ge, inovasyon ve markalaşmaya giden yolu açıyor. Bu vesileyle ihracatımızın yüksek katma değerli olması ve istikrarlı bir şekilde büyümesi açısından önem arz ediyor. İhraç ettiğimiz malların kilogram değerlerini hep beraber bu markalaşma ve ar-ge çalışmalarıyla daha da yukarıya taşıyacağımıza olan inancımız tamdı” ifadelerini kullandı.