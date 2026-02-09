İhracat pazarlarında talep güçleniyor: İSO Endeksi 52,1’e yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İmalat Sanayi İhracat Pazarları İklim Endeksi, Aralık 2025’teki 51,6 seviyesinden Ocak 2026’da 52,1’e yükseldi.

Endeksin 50 seviyesinin üzerinde ölçülmesi, ihracat pazarlarında faaliyet koşullarının iyileştiğini gösterirken, son veri talep iklimindeki toparlanmanın önceki aya göre sınırlı da olsa güçlendiğini ortaya koydu.

Avrupa’daki önemli ihracat pazarlarında talebin artması, endeksi destekleyen başlıca faktörlerden biri oldu.

Avrupa ve ABD’de büyüme sinyalleri

Ocak ayında Birleşik Krallık’ta üretim artışı yaklaşık bir buçuk yılın en yüksek hızına ulaşırken, Almanya’da ekonomik büyüme ivme kazandı. Türkiye’nin imalat sanayi ihracatında önemli paya sahip bu iki ekonomideki toparlanma, ihracat görünümüne olumlu yansıdı.

Avrupa genelinde İtalya, İspanya, Hollanda ve Yunanistan’da ekonomik aktivite artış gösterirken, Fransa, Romanya ve Polonya’da talep zayıf seyrini sürdürdü. ABD’de ise özel sektör faaliyetleri güçlü büyüme eğilimini korudu.

Orta Doğu talebi desteklemeyi sürdürüyor

Orta Doğu, talep koşullarındaki iyileşmenin ana kaynaklarından biri olmayı 2026’nın ilk ayında da sürdürdü. Birleşik Arap Emirlikleri’nde petrol dışı ekonomik aktivite, izlenen ülkeler arasında en güçlü artışı gösterdi. Suudi Arabistan ve Kuveyt’te üretim belirgin şekilde toparlanırken, Mısır’da ılımlı büyüme kaydedildi.

Buna karşılık Lübnan’da üretim yatay seyrederken, Katar’da sınırlı daralma görüldü. Bölgedeki altı ülke, Türkiye’nin imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 7’sini oluşturuyor.

Meksika’da daralma sürüyor

Ocak ayında izlenen ekonomiler arasında en sert daralma Meksika’da kaydedildi. Ülkede imalat sanayi üretimindeki düşüş eğilimi 19’uncu ayına ulaştı.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, birçok ekonominin 2026 yılına olumlu başlangıç yapmasının Türk imalatçıları için yeni ihracat fırsatları yaratabileceğini belirterek, Türkiye’nin en büyük dört ihracat pazarında ekonomik aktivitenin artmasının yılın ilerleyen dönemleri açısından umut verici olduğunu ifade etti.