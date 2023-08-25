İhracat şirketlerine, kumaş ithalatçıları listesi

Kumaş ihracatı yapan bir üretim veya dış ticaret şirketi misiniz? Cevabınız evet ise yeni müşteri bulmak için şu yollardan bazılarını kullanıyor olabilirsiniz: internette tarama yapmak, online pazaryerlerini üye olmak, sektörel indekslerde arama yapmak veya kumaş ticareti ile ilgili düzenlenen kumaş ve moda fuarlarına katılmak… Son dönemlerde sosyal medyada da yeni müşteriler aramak popüler hale geldi, ancak bu yaklaşım genellikle aylarca süren zaman alıcı işler gerektirebilir.

Ancak Türkiye'de kumaş üretimi yapan veya kumaş ihracat şirketleri için ise artık bu konuda kolay bir yol var: TurkishExporter'a üye olmak. Platform, zaten iş modeli gereği yılın 365 günü boyunca online müşteri sağlama hizmetleri sunarken, şimdi buna ek olarak yeni bir hizmet daha sunuyor: hazır müşteriler yüklü adres bankacılığı yani Forie DataBank hizmeti. Üstelik bu hizmete ek ücret ödemeden kullanabiliyorsunuz.

Ülke, ülke Kumaş toptancılar ve İthalatçılar Listesi



Forie’de DataBank hizmeti 1 Temmuz tarihinden bu yana kullanılmaya başlandı. Bu adres bankası, ülke ve şirket verilerini her gün kademeli olarak eklenerek güncelliyor. Tüm verilerin yüklenmesi ise 1 yılı bulması bekleniyor.

Örneğin sektör kumaş toptancıları, kumaş mağazaları veya hedef kitlenizdeki giyim üreticileri, tasarımcılar gibi ülke ve sektörel ayrımlarla dosyaları indirebiliyorsunuz.



İndirdiğiniz dosyalarda neler var? Var sayalım ki Amerika kumaş toptancıları listesini indirdiniz.

Verilerin tamamı, 2022 ve 2023 yılına ait güncel dosyalar olup genellikle Excel formatında hazırlanmıştır.

Excel formatındaki dosyalarda, şirketlerin iletişim bilgileri sunulmaktadır. Bu bilgiler, şirket adları, web adresleri, e-posta adresleri gibi detayları içermektedir.

Bu dosyaları ilk kez görecekseniz müşteri temsilciniz temas kurup demo için bir miktar bilgi indirme kredi isteyebiliyorsunuz.