İhracat şubatta yüzde 2,3 arttı

03 Mart 2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Şubatta ihracat 2019 Şubat'a göre yüzde 2,31 artışla 14 milyar 655 milyon dolar, ithalat yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolar oldu" dedi.

Pekcan, şunları kaydetti:

"Şubatta dış ticaret hacmimiz yüzde 6,34 artarak 32 milyar 306 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83'e yükseldi. 2019'da gerçekleşen yüzde 0,9 büyümenin, 2,3 puanı net ihracattan kaynaklanmış olup büyümeye en önemli katkıyı net ihracat vermiştir."

Bakan Pekcan: İhracat rakamları, rekabetçi gücün bir göstergesi

Gülle: 2019'u rekorla tamamladık, 2020'ye hızlı girdik

TİM Başkanı İsmail Gülle, “2019 yılını 180,9 milyar dolarla yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoru ile tamamlayan ihracatımız, 2020 yılına da hızlı girdi. Tüm küresel ve bölgesel gelişmeler ve belirsizliklere rağmen, yeni yılın ilk ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat hacmi rekoru kırılırken, şubat ayında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rekoruna ulaşarak ‘Rekorlar Çıtası'nı bir üst basamağa taşıyoruz” dedi.

İlk 10 ülkeden 9’unun ihracatı gerilerken Türkiye’nin arttı



İsmail Gülle, şubat ayı ihracat rakamlarını ise şu sözlerle değerlendirdi: “2019 genelinde net ihracatın büyümeye katkısı 2,3 puan ile GSYH'nin yılı pozitif bir büyüme ile kapatmasına çok değerli bir katkı sağladı. Ülkemiz ekonomisinin 'dengelenme-disiplin' dönemini başarıyla tamamlamasında ve pozitif büyüyemeye bu kadar hızlı dönmesinde ihracatımızın etkili katkısından gururluyuz. 2019 yılını 180,9 milyar dolarla yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoru ile tamamlayan ihracatımız, 2020 yılına da hızlı girdi. Tüm küresel ve bölgesel gelişmeler ve belirsizliklere rağmen, yeni yılın ilk ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat hacmi rekoru kırılırken, şubat ayında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rekoruna ulaşarak 'Rekorlar Çıtası'nı bir üst basamağa taşıyoruz. Dünya Ticaret Örgütü tarafından verisi açıklanan 62 ülke arasında Türkiye, bu denli zorlu bir küresel ve bölgesel gündem ve küresel ticaretteki sıkıntılı tabloya rağmen ihracatını arttırabilen sınırlı sayıda ülke arasında 6. sırada yer alıyor. Küresel ticarete konu olan verilerde dikkat çekici hususlardan biri ise, dünyada en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 ülkeden 9’unun ihracatının gerilemesinin aksine, Türkiye'nin arttırabilme başarısıdır. Küresel ticarette dengelerin değiştiği bu ortamda, Türkiye, nasıl ki 2019 yılında ihracatında artış yaşayan ender ülkelerden biri olma başarısını gösterdiyse, bu başarıyı 2020'de de tekrarlamaya kararlıdır.”

"Terörü hep bir ağızdan şiddetle lanetliyoruz"



Gürbulak sınır kapısında gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden gümrük personeline başsağlığı dileyen Gülle, "Terör örgütünün son hain saldırısında, ülkemizin dış ticaretinin etkin ve hızlı gerçekleşmesi adına, yurdun dört bir yanındaki gümrük kapılarında geceli gündüzlü çalışan, Ağrı Gürbulak'taki personelimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor, şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, tüm Gümrük ve Bakanlık teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Sadece ülkemizdeki terörü değil, dünyadaki tüm terörü hep bir ağızdan şiddetle lanetliyoruz. Milli Egemenliğin, güvenlikten ticarete her kademede vazgeçilmez olduğunun bilincindeyiz. İhracatçılar olarak, Devletimizin ve Milletimizin bizlerden beklediği ne varsa, vazife olarak kabul edip, icra edeceğiz" dedi.

İhracatının en az hasarla bu süreci atlatması için her türlü tedbiri alıyoruz



Şubat ayında yayıldığı alanı genişleterek küresel bir tehdit haline gelen korona virüsü hakkında da değerlendirmelerde bulunan İsmail Gülle, “Virüs şimdiden, küresel ekonomide ve ticarette yavaşlamaya ve tedarik zincirinde bozulmalara yol açmış durumda. Uluslararası kuruluşlar Çin’in 2020 yılında son yılların en düşük büyümesiyle karşılaşabileceğini ifade ediyorlar. Türk ihraç ürünlerimizin pazarlara intikalinin aksamaması adına da Bakanlıklarımızla birlikte proaktif çözümler üzerinde yoğun ve hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Ülkemiz ihracatının en az hasarla bu süreci atlatması için de her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz” dedi.

İhracat ortalama mesafesini en az 2000 km artırmak için çalışıyoruz



İhracatta mesafe ortalamasının yükseltilmesi ve ölçek kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten İsmail Gülle, şunları söyledi: “Türkiye olarak ihracatımızda ortalama 2997 km’lik bir mesafe üzerinde hareket ediyoruz. Bu mesafe Çin, İsrail, Hindistan, Japonya, ABD ve Vietnam gibi ülkeler için ortalama 6500 km civarında. Dünya ithalatının ortalama mesafesi ise 5106 km. Böyle geniş bir spektrumdan ithalat gerçekleştiren dünya ülkelerine ulaşabilmemiz adına, ihracat ortalama mesafemizi en az 2000 km daha arttırmamız gerekiyor. Bu nedenle, TİM olarak, Bakanlığımızın koordinasyonunda Afrika Kıtasından başlayarak, 2020'de Türkiye Lojistik Merkezleri'nin açılma sürecine hız vereceğiz ve Türkiye'nin ihracatının ortalama mesafesini Afrika, Latin Amerika ve Asya'ya kadar uzatacağız.”

Şubat’ta 1555 firma ihracat ailesine katıldı



Şubat ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı Gülle, şu bilgileri verdi: “Şubat ayında ihracat ailemize 1555 firmamızın ilk kez katıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız, şubat ayında 127 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, şubatta toplam 39 bin 248 firmamız ihracat gerçekleştirdi. İşte bu tablo ihracat farkındalığının ve ihracatın tabana yayılma sürecinin de başarı ile uygulandığının gurur verici tablosudur. TİM de bu büyük ailenin sorumluluk ve bilinci ile çalışıyor. ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ için İhracat Ana Planında işaret edilen yolda kabiliyetlerimizi ve pazarlama becerilerimizi geliştirebilmek adına yeni nesil çalışmaları hayata geçiriyoruz.”

Otomotiv sektörü liderliğini sürdürdü



Şubat ayının lideri, 2,52 milyar dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü oldu. Otomotivi, 1,52 milyar dolar ihracat ile Hazırgiyim ve 1,51 milyar dolar ihracat ile Kimyevi Maddeler sektörleri etti. 7 sektörün ihracatında yüzde 10’un üzerinde artış gerçekleşti. Yılın 2 ayında 21 sektör ihracatını artırma başarısı gösterdi. Şubat ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 94,9 artışla 148 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Gemi ve Yat, yüzde 49,7 artışla 372 milyon dolara ulaşan Mücevher, yüzde 23,3 artışla 205 milyon dolara ulaşan Yaş, Meyve ve Sebze sektörleri oldu. Sektörlerin ihracat yaptıkları ülke sayılarına bakıldığında 205 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla Kimyevi Maddeler ve Mamulleri birinci, 187 ülke ile Çelik ve Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ikinci, 185 ülke ile Elektrik-Elektronik sektörü üçüncü oldu.

En fazla ihracat gerçekleştirilen 20 ülkenin 13’ünde ihracat artışı yakalandı



Şubat ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 207 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Bu ülkelerin 122’sine ihracat artarken 80 ülkede artış yüzde 10’un, 38 ülkede ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,3 milyar dolar ile Almanya, 906 milyon dolar ile Irak ve 856 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,9 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,1’e yükseldi. En fazla ihracat gerçekleştirilen 20 ülkenin 13’ünde ihracat artışı yakalandı. 5 ülkede ise ihracattaki artış yüzde 10’un üzerinde oldu. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı şubatta yüzde 48,1 olarak gerçekleşti.

En dikkat çekici artış yüzde 84,3 ile Kastamonu’da yaşandı



İllerin ihracatına bakıldığında; şubat ayında 45 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 5,8 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Bursa ve 1,1 milyar dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 84,3 artışla 21,9 milyon dolar ihracata imza atan Kastamonu, yüzde 75,3 artışla 63,2 milyon dolara ulaşan Yalova ve yüzde 55,7 artışla 33,9 milyon dolar ihracat yapan Çorum’da yaşandı. Çorum’da Mücevher sektörü ihracatını yüzde 100’den fazla artırırken, Yalova’da Gemi ve Yat sektörü ihracatta öne çıktı.

177 ülkeye 4,2 milyar TL ile ihracat yapıldı



Ay boyunca 172 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam 4,2 milyar TL oldu. 6251 firma şubat ayında beyannamelerinde Türk Lirasını tercih etti.

Paritenin olumsuz etkisi yüzde 55 azaldı



Miktar bazında ihracatta ise şubatta yüzde 8,1 artışla 12,1 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, şubat ayında Euro dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 271 milyon dolar oldu. Paritenin olumsuz etkisi 2019 şubat ayında ise negatif yönlü 496 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2020 yılında paritenin olumsuz etkisinin yüzde 55 ile önemli ölçüde azaldığı görüldü.