İhracat Talebi: Kuzey Irak'a lavaş üretim tesisi

Irak'tan yazan ithalat firması lavaş üretim tesisi kurmak için Türkiye'den fiyat teklifi istiyor.

Bilindiği üzere lavaş, genellikle mayalı, geleneksel olarak tandırda veya tavada pişirilen, Güney Kafkasya, Batı Asya ve Hazar Denizi'ni çevreleyen bölgelerin mutfaklarında yaygın olan ince bir yassı ekmek bilinir. Lavaş, Azerbaycan, İran ve Türkiye'de en yaygın ekmek türlerinden biridir.

TurkishExporter'da, 2023 yılında gerek lavaş alım talebinin ve gerekse lavaş türü fırın makineleri taleplerinin arttığı gözlenmektedir. Bu komple üretim hattı özet detaylarını şurada görebilirsiniz. Forie ihracat platformu uygulamasını ilk kez kullanacaksınız lütfen demo başvurusu yapınız.