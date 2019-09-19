İhracat taşımalarında 1 milyon TIR rekoru
Türki Cumhuriyetlere ve Ortadoğu’ya ihracat hızlandı, karayolu taşımaları ilk kez 8 ayda 1 milyon adedi aştı. Avrupa’ya yönelik ihracat taşımalarında ise düşüş hız kesmedi.
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