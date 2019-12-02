İhracat taşımalarında ‘geçiş’ krizi!
Noel öncesi ihracatta en önemli pazar olan Avrupa’dan talep hızlandı. Ancak birçok ülkeye yönelik ‘geçiş belgesi’ kotası dolduğu için Türk nakliyeci taşıma yapamaz hale gelirken, boşluğu yabancı lojistik firmaları değerlendiriyor.
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