İhracat yapan şirketler kur riskini konuştu

30 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin ev sahipliğinde yapılan programa UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik ve TSPB Genel Sekreteri İlkay Arıkan olmak üzere ihracatçı sektörü temsilcileri, sermaye piyasasında faaliyet gösteren banka, aracı kurum ve yatırım ortaklıklarının yöneticileri olmak üzere 100’ü aşkın kişi katıldı.

Mavi Salon’da gerçekleşen programın açılışında konuşan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Döviz kurlarındaki belirli oranlı artışların ihracatımıza olumlu yansıdığını, ihracatçılarımızın rekabetçiliğini artırdığını söyleyebiliyoruz. Ancak döviz kurlarında yaşanan yüksek oranlı dalgalanmalar ihracatçılarımızın önlerini görmesini engelliyor ve bu dalgalanmalar uzun süre devam ettiği takdirde ciddi maliyet artışlarına neden olabiliyor” dedi.

“Kur riski konusunda farkındalık oluşturmak istedik”

Çelik sözlerine şöyle devam etti: “Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak, ekonomiye dair bütün konuları hassasiyetle takip ediyoruz. Diğer taraftan, yurtdışında olduğu kadar yurtiçindeki gelişmeleri de yakından izliyor ve üyelerimiz ile paylaşıyoruz. İhracatçılarımız açısından en önemli konular arasında yer alan kur riski yönetimiyle ilgili bir panel düzenlemek istedik. Bu panel ile kur riski taşıyan ihracatçı şirketlerde ve ihracat sektörü çalışanlarında bir farkındalık oluşturmayı amaçladık.

“İhracat, finanstan ayrı düşünülemez”

Baran Çelik, “Firmalarımızın döviz kurlarında oluşabilecek dalgalanmalar karşısında, Hedge yani Riskten Korunma yöntemlerini kullanabilmeleri, risklerini azaltabilmeleri, özellikle üretimlerinde aksama yaşamamaları açısından çok önemli bir konudur. İthal girdisi yüksek olan üretim sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçılar dolar ile maliyetlendikleri için "future-forward" piyasalarında ve opsiyon piyasalarında işlem yapmaları sayesinde döviz kurunda meydana gelebilecek dalgalanmalarda kur zararlarını en aza indirebilirler. Bugün gelinen noktada ihracat işi finanstan ayrı düşünülmemelidir. İhracatçılarımız en azından temel düzeyde sermaye piyasası araçlarını kullanarak finansal piyasaların beraberinde getirdiği iyi koşullardan daha fazla faydalanabilir, kötü koşullarda ise kendilerini risklerden nasıl koruyacaklarını analiz edebilecek duruma gelebilirler” diye konuştu.

“Finansal okuryazarlığın çeşitli kademe ve seviyelerde olmasını istiyoruz”

Açılışta konuşan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Genel Sekreteri İlkay Arıkan da,

Son dönemlerde finansal okuryazarlığa çok yoğunlaştık. Finansal okuryazarlığın çeşitli kademe ve seviyelerde olmasını çok istiyoruz. Bu amaçla da şirketler, kurumlar, öğrencilere ve neredeyse her kesime yönelik eğitimler düzenliyoruz. Bu da onlardan biri. Böyle önemli bir etkinliği düzenlediğimiz için çok mutluyuz. Uludağ İhracatçı Birlikleri’ne de iş birlikleri için teşekkür ediyoruz.

Panele önemli konuklar katıldı

Konuşmalar sonrasında panel bölümüne geçildi. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Süllü’nün moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türev İşlemler Satış Müdürü Çağan Atlan, Borsa İstanbul A.Ş. Türev Piyasalar Ürün Geliştirme Yöneticisi Kerem Aksoy konuşmacı olarak katıldı.

Ayrıca, KPMG Türkiye Denetim ve Güvence Hizmetleri Kıdemli Müdürü Muharrem Karataş tarafından ‘Kur Riskinden Korunmanın Mali Tablolarda Gösterimi’ ve Akbank T.A.Ş, Ekonomik Araştırmalar Birimi Müdürü Dr. Eralp Denktaş tarafından da ‘Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler’ konu başlıklarında sunum yapıldı.

B2B görüşmeleri de düzenlendi

Panelin öncesinde ve eş zamanlı olarak, ihracat yapan 4 şirketin üst düzey yöneticileri ile TSPB üyeleri arasında 1 saat süreli Firmadan Firmaya (B2B) görüşmeleri yapıldı.