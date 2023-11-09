İhracat Yapmak İsteyenler İçin Altın Fırsat

Türkiye’nin e-ihracat platformu TurkishExporter’ın global markası Forie, ihracat yapmak isteyen firmalara benzersiz avantajlar sunuyor. Dünyanın dört bir yanından binlerce ithalatçı firmanın güncel iletişim bilgilerini tek bir platformda topluyor. Sektör fark etmeksizin ihracat yapmak isteyen firmalara, gidecekleri ülkedeki ithalatçı listesine tek tıkla ulaşma, daha az maliyet, zamandan tasarruf ve daha az efor ile ihracat yapma olanağı sunuyor.

Forie DataBank, ihracatçıların hedefledikleri ülke, sektör, ürün veya gtip bazlı bilgileri kolayca filtreleyebilerek ithalatçı firmaların ayrıntılı listesini sunuyor. İhracat adres bankası niteliğinde olan bu ithalatçı firma listesi 2023 yılında güncellenen verilere dayanarak Excel formatında tek tık ile indirilebiliyor. İhracatçılar, demo başvurusu yaparak kendilerine tahsis edilen e-ihracat destek uzmanlarıyla iletişime geçebiliyor ve özel listeler isteyebiliyorlar.

Forie DataBank hizmeti ile ihracat yapmak isteyen firmalar, kendi üretim yaptıkları sektörde ithalatçı firmalar arayabiliyor. Örneğin, kozmetik ürünler sektöründe ihracat yapmak isteyen bir firma, Forie DataBank sayesinde, kozmetik ürün ithalatçıları, kozmetik toptancıları ile kolayca iletişime geçebiliyor.