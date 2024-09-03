İhracat yüzde 2.4 artışla 22 milyar doları aştı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Küresel talep daralması ve döviz baskına yönelik şikayetler devam etse de Türkiye’nin ağustos ayı ihracatında sevindirici rakamlar geldi. 2024 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2.4 oranında artışla 22 milyar 63 dolar oldu.

Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ihracatı gerçekleşti. Geçen ay ithalat da yüzde 10.8 oranında azalışla 26.9 milyar dolara geriledi..

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise, ihracat yüzde 3.9 oranında artışla 170.8 milyar dolar, ithalat yüzde 8.7 oranında azalışla 225.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, aylık dış ticaret açığı ise yıllık bazda yüzde 43,4 düşüşle son 34 ayın en düşük seviyesi olan 4,9 milyar dolara düştü.

Geçen ay ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 10.5 puanlık artışla, son 34 ayın en yüksek değeri olan yüzde 81.7 seviyesine yükseldi. 2024 yılı ilk 8 ayında mal ihracatında net 6.3 milyar dolar artış sağlanırken, mal ithalatında ise 21.4 milyar dolar gerileme sağlandı. Son 12 ayda yıllıklandırılmış ihracat yüzde 3.5’lik artışla 262 milyar dolara yükselirken ithalat düşüşündeki belirgin eğilim devam etti ve yıllıklandırılmış ithalat yüzde 8.4’lük azalışla 340.6 milyar dolara geriledi.

En hızlı artış mücevheratta

Ağustos ayında en çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv 2.7 milyar dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Otomotivi 2.6 milyar dolarla kimya, 1.7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti. Ancak ağustos ayında ihracatını en fazla yükselten sektör ise mücevherat oldu. Mücevherat sektörünün artış oranı yüzde 135’lere yaklaştı. Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Ağustosta 42 ülkede yüzde 50’nin, 97 ülkede yüzde 10’un üzerinde ihracat artışı yaşandı. Genel tabloda ise 129 ülkeye ihracat arttı. En çok ihracat yapılan ülke grupları arasında Avrupa Birliği, 8.8 milyar dolarla yine ilk sırada yer aldı. Avrupa kıtasının toplam ihracattaki payı yüzde 55.3 oldu.

17 sektör ihracatını artırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Mustafa Gültepe, sektörler özelinde ilk sırada otomotivin yer aldığını, ancak geçen ayın ihracat şampiyonunun mücevherat olduğunu açıkladı. Gültepe, “Geçen ay 17 sektörümüz ihracatını artırırken, dokuz sektörümüzde düşüş yaşandı. Mücevher, yüzde 108 ile oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektörümüz oldu. Fındıkta yüzde 78, yaş meyve ve sebzede yüzde 36 ihracat artışı kaydettik. Ancak, bir konuya dikkat çekmek istiyorum. En fazla ihracat yapan üç sektörümüzden otomotiv ve kimya geçen ay ekside kaldı. Hazır giyim ise başa baş durumda. Fark daha çok mücevherden geldi. Mücevherdeki 500 milyon dolarlık artış, ağustos ihracatımızın pozitif kalmasında önemli bir rol oynadı” dedi.

Paritenin etkisi 62 milyon dolar

Geçen ay 48 ilin ihracatını artırdığını bildiren Gültepe, “1.228 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalarımız ihracatımıza 85.5 milyon dolar katkı sundu. Birim ihracat değerimiz 1.49 dolar olurken, parite etkisiyle 62 milyon dolar artı yazdık” bilgisini verdi. 2024’e 267 milyar dolar mal ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi ile başladıklarını hatırlatan Gültepe, şöyle devam etti: “Ağustos ile birlikte sekiz ayı geride bıraktık, önümüzde dört ay kaldı. Yıl sonu hedefimizi yakalayabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Geçen ay Nijerya’da geniş katılımlı bir heyet gerçekleştirdik. Bu ay da Fas’a ticaret heyeti düzenleyeceğiz.”