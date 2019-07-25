İhracata değer katacak ‘ekosistem’i sanat ve tasarımla destekleyecek

25 Temmuz 2019

HANDAN SEMA CEYLAN - İSTANBUL

İstanbul’da ticaretin bir dönem nabzının attığı yer, Karaköy Perşembe Pazarı… Halen hırdavattan, elektrikli eşyalara kadar pek çok ürün almak isteyenlerin uğrak noktası. 1986’da Kale Grubu’nun yeni merkezine taşınmak üzere ayrıldığı bina, şimdi sanatın ve tasarımın önemli merkezlerinden biri olarak şehir hayatına dönüyor.

Kale Grubu’nun, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) 2018’deki hibe programından aldığı destekle yeniden bulan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) sanat, tasarım ve insanı buluşturacak bir merkez olmayı hedefliyor. Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “KTSM, Türkiye ihracatına değer katacak ekosistemi sanat ve tasarımla destekleyecek” diyor. Bodur Okyay, Türkiye ihracatında rakamların rekor kırdığını ancak, katma değer konusunda alınması gereken çok yol olduğunu kaydederek, şunları söylüyor: “Nasıl Silikon Vadisi bir ekosistem yaratıyorsa, biz de ihracatımızın değerini artıracak çalışmalar yapmalı, ekosistemler sağlamalıyız. Sanayicileri, akademiyi, mimarları birleştirecek bir yer hayal ettik. Karaköy binasında başlanan sanat galerisi uygulaması, 1977’de Kale Grubu’nun Ankara Kızılay, İzmir Lozan Meydanı ve 1978’de İstanbul Mecidiyeköy galerilerinde devam etti. Bilgi Üniversitesi ile birlikte Santral İstanbul içinde Kale Tasarım Merkezi kuruldu. Şimdi bunu bir adım daha ileriye taşıyoruz. Sanat çalışmalarımız kendine bir yuva buldu. Karaköy, başka bir kimlikle yeniden canlanıyor. Biz de üzerimize düşeni yapmak istedik. Üstelik buranın manevi anlamı da büyük bizim için. Kurucumuz rahmetli babam İbrahim Bodur’un odasını da binamızda aynen muhafaza ettik. Hayatın kendisi de bir tasarım diyoruz. Özellikli bir kütüphanemiz de olacak.”

Bina Attila Galatalı’nın eserlerinden oluşan bir seçkiyle kapılarını açtı.

Giriş kat, galeri; teras restoran olacak

Kale Grubu’nun kurucusu İbrahim Bodur’un babası Hasan Bodur, Karaköy’ün Perşembe Pazarı’na tütün tüccarı olarak adım attı. Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nin (KTSM) olduğu bina 1969 yılında inşa edildi. 1986’ya kadar kullanıldı. Daha sonra bir süre depo, arşiv olarak görev yaptı. Şimdi yenilenerek, İstanbul’a yeniden kazandırılan binanın giriş katı galeri olarak tasarlandı. Üst katında yakın zamanda aynı zamanda bir sanat olan mutfağa ayrılması planlanıyor. Ünlü şefleri, sanat eseri yemeklerini terasta pişirecek.

“27 Temmuz’da ne yapsak” ödevinin bu yıl iki açılışı var

Zeynep Bodur Okyay, şirketleri için 27 Temmuz tarihinin önemli olduğunu, şu sözlerle anlatıyor: “Rahmetli Süleyman Demirel, babama her 27 Temmuz’da bir yatırım haberi beklediğini söylemişti. Onun için bu tarih bizim için önemlidir. Babam ’27 Temmuz’da ne yapsak’ diye düşünürdü. Rahmetli babamdan sonra da bu geleneğimiz devam ediyor. Her yıla yeni bir yatırım düşünüyoruz. Bu yıl da hem kültür sanat binamız hem de Çan’da domates ürettiğimiz seramız 27 Temmuz ödevimiz.”

Mavruz domatesleri Çan’dan ihracata gidiyor

“Sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi çok önemli. Biz temiz bir iş yapıyoruz, toprağı işliyoruz. Sonuçta topraktan geldik, toprağa gideceğiz” diyor Zeynep Bodur Okyay, bu nedenle Çan’da hem fabrikadan çıkan enerjiyi değerlendirmek hem de bölge halkına katkı da olmak için Çanakkale domatesi üretmeye başladıklarının bilgisini veriyor. 100 dönüm arazinin yarısı kapatılmış ve serada üretilen domatesler 6 ülkeye ihraç ediliyor. Bodur Okyay, ihracat yaptıkları ülkeler arasında Rusya, Almanya, Hollanda ve Dubai’nin de olduğunu söylüyor. Ayrıca pembe domatesi salkım yapmak için Ar-Ge faaliyeti yürüttüklerinin bilgisini veriyor. Domatesin ismi ise babasının köyünden. Mavruz, bir komutanın adı. Tarımsal üretim Bodur Okyay için aynı zamanda bir hobi.

Yerli ve milli için ‘cesur’uz

Yerli ve milli projelere katkıları olduğunu kaydediyor Zeynep Bodur Okyay ve şunları söylüyor: “Bu iş için cesaret ediyoruz. İlk Yerli Milli Jet Motorunu biz üretiyoruz. Tasarım sadece mimari de yok. Bu teknolojik işlerde de tasarım önemli.”