İhracatçı Birliklerinde ilk kadın başkan Huriye Yamanyılmaz oldu

20 Mayıs 2020

MERSİN- Türkiye genelinde 16 bini aşkın üyesiyle Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman illeri başta olmak üzere 8 ana sektörde yapılan üretimi dünya pazarlarına ihraç eden Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nde Koordinatör Başkanlık görevinde nöbet değişimi gerçekleşti. Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Uğur, Koordinatör Başkanlık görevini Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB)Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Yamanyılmaz’a devretti. Türkiye’nin İhracatçı Birlikleri tarihinde İlk Kadın Koordinatör Başkanı olan Huriye Yamanyılmaz, “80 yıllık köklü maziye sahip, geçen yıl ihracatını Türkiye ortalamasının dört katına yakın oranda artırarak 13,5 milyar dolara yükselten AKİB’in yeni başarı hikâyeleri yazması için gayretlerimizi artırarak devam ettireceğiz” dedi.

Hayri Uğur: AKİB’i ihracat konusunda fikri alınan bir kurum haline getirdik

Yeni Koordinatör Başkan Huriye Yamanyılmaz’a görevinde başarılar dileyen Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Eski Koordinatör Başkanı ve AHKİB Başkanı Hayri Uğur, “AKİB Koordinatör Başkanlığı, bir bayrak yarışıdır. Biz almış olduğumuz bayrağı daha ileriye taşıma gayreti içinde olduk. Bu dönemde temel hedefimiz, bölgemizin üretim gücünü daha fazla ihracata yansıtmak ve AKİB’i kurum olarak en iyi şekilde temsil etmek oldu. Bunun için de bölgemizdeki kurum ve kuruluşlar ile iş birliği zeminini güçlendirdik. Yerel, bölgesel ve ulusal basın ile iş birliğimizi geliştirerek AKİB’i ihracat konusunda fikri alınan bir kurum haline getirdik” dedi.

“Uluslararası alanda söz sahibi markalar yaratmalıyız”

Covid-19 salgınında tüm dünyada tarımsal üretimin ve gıdanın stratejik öneminin çok daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Başkan Yamanyılmaz, pandemi sürecinde tüm zorluklara rağmen ihracatın devam ettiğini, özellikle tarım ve gıda sektörlerindeki ihracat artışlarının ise dikkat çekici olduğunu belirtti. Yaşanan tüm olumsuz koşullara rağmen AKİB olarak ilk dört ayda 3,8 milyar dolar ihracat rakamına ulaştıklarını belirten Yamanyılmaz, “Bölgemiz, sahip olduğu verimli toprakları ile dünyanın sayılı üretim merkezlerinden biridir. Bu potansiyelimizi çok daha fazla üretime yönlendirerek uluslararası alanda söz sahibi markalar yaratmalıyız. Türkiye’nin kendi kendine yeter konumunu muhafaza etmesi ve ihracatını daha ileriye taşımamız için bitkisel ve hayvansal gıda üretiminde sürdürülebilir planlamaların güçlendirilmesine ihtiyaç var. İlgili bakanlıklarımız başta olmak üzere, sektör paydaşları ve sivil toplum örgütleri ile güç birliği içinde bunu başaracağımıza inanıyorum” diye belirtti.

Online eğitim ve sanal ticaret heyetleri etkinlikleri artırılacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kadın Konseyi Başkan Yardımcılığı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Delegeliği ve Adana İşkadınları Derneği (İŞKAD) Başkan Yardımcılığı görevlerini de eş zamanlı olarak yürüten AKİB Koordinatör Başkanı Yamanyılmaz, AKİB olarak günün koşullarına uygun şekilde ihracatçıların pazarlama kabiliyetlerini artıracak online eğitim programları, firmaların kapasitelerini yükseltecek sanal ticaret heyetleri, sanal alım heyetleri ve fuar organizasyonları da düzenleyerek bölgenin ulusal ve uluslararası alanda etkinliğini artıracaklarını belirtti.

AKİB Koordinatör Başkan Yardımcılığı görevlerini Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin ve Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Fuat Tosyalı üstlendi.